خالد السليمان



برأيي أجمل صورة لعام 2024 هي الصورة التذكارية الملتقطة خلال المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة المنعقد في الرياض والتي جمعت التوائم الذين أجريت لهم أكثر من 60 عملية فصل توائم ملتصقة في السعودية منذ عام 1990م!

هذه الريادة التي دعمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) برؤية ثاقبة وقادها بنجاح باهر الجراح الدكتور عبدالله الربيعة مع زملائه الجراحين والأطباء السعوديين جعلت المملكة عنواناً لعمل إنساني فريد ساهم في تحسين حياة أطفال من 21 دولة وأسرهم، وإبراز صورة المملكة كرائدة في دعم الإنسانية في وقت كانت تواجه فيه حملات التشويه والشيطنة من جهات حاولت استغلال الأعمال الإرهابية للنيل من المملكة ومكانتها الدولية!

ولا شك أن الدكتور الربيعة واجه العديد من المواقف العاطفية المؤثرة التي رسخت في ذاكرته بحكم عمله في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لكنني أظن أن عودته للقاء بعض الأطفال التوائم بعد سنوات من نجاح عمليات فصلهم لا يمكن أن توصف عاطفياً أو نفسياً، والأكيد أنه يملك اليوم رصيداً ثميناً يغبط عليه في سجل أعماله الإنسانية!

باختصار.. يحق للسعوديين الافتخار بإسهام بلادهم في خدمة البشرية ودورها في العمل الإنساني، ذلك إرثها الحضاري وتلك هويتها النبيلة!