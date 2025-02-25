سامي المغامسي



- كانت مدينة جدة على موعد مع يوم ممتع في كرة القدم، بطل ذلك اليوم الاتحاد الذي قدم لنا كل فنون وجماليات ومتعة كرة القدم، كان العميد مبهرا وأعاد لنا ذكريات محمد نور ورفاقه وروحهم العالية وظهر النمور في أجمل صورة لهم، ولم أشاهد هذا المستوى منذ سنوات طويلة وهو يقدم العميد بصورته الحقيقية والجميلة، من حق جدة وجماهير الاتحاد أن يتغنوا ويفرحوا بالعميد الذي أطرب وأبدع في تلك الليلة أمام زعيم آسيا، فوز مستحق وصدارة لا يستحقها إلا عميد الأندية السعودية.

- كانت صدمة لجماهير الهلال وهي تشاهد فريقها في ملعب الإنماء بهذا المستوى المتواضع جدا والتي كانت تبحث عن الاقتراب من المركز الأول وتقليص فارق النقاط مع العميد، لكنها صُدمت برباعية ومستوى جدا ضعيف، الذي غابت عنه الروح، وغاب عنه التنظيم، وغاب عنه المدرب الذي يستطيع إدارة هؤلاء النجوم. الهلال في الفترة الأخيرة أصبح حملا وديعا من السهل أن يخسر ويتعادل بعد أن كان من الصعب جدا أن يخسر، ويفوز بسهولة. ما هذا ياجيسوس؟ ليس هذا الهلال الذي نعرفه، بداية من الحارس ياسين بونو الذي تراجع مستواه كثيرا، وهذا بالتأكيد يعود للدفاع الضعيف جدا، ووسط الهلال الذي كان تائها ليس من مباراة الاتحاد بل كان من مباراة الخليج والقادسية وضمك والرياض، ووضعت التحكيم شماعة لك في بعض المباريات، ولم تر إلا بعين واحدة وتركت العين الأخرى، وكأن الهلال تراجع كثيرا بسبب التحكيم، لا يا جيسوس، راجع نفسك، الهلال خسر بسبب تراجعه كثيرا، ولست قادرا على أن تضع التشكيلة المناسبة لكل مباراة والطريقة المناسبة التي تتناسب مع كل مواجهة.

- المواجهات القادمة ستكون أصعب بكثير من السابقة، ماذا أنت فاعل يا جيسوس بها؟ هل أنت قادر على أن تعيد الهلال إلى وضعه الطبيعي؟ أو أن يستمر بهذا الوضع! الهلال بحاجة إلى التجديد والتغيير! هناك إشكاليات كثيرة في الدفاع وهو أضعف خطوط الفريق وهذا ما اتضح في المباريات السابقة.

- الهلال يتفوق على معظم الأندية ماديا والإمكانيات متاحة له لجلب أفضل اللاعبين المحليين والدوليين، لكن يبقى الاختيار المناسب هو مهم جدا للفترة القادمة التي تتطلب تجديدا في متوسط الدفاع، الهلال بحاجة أن يعيد ترتيب أوراقه حتى لا يخسر كل شيء بطولة الدوري وبطولة آسيا التي يبحث عنها الزعيم.