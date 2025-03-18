عبدالعزيز الفضلي

إدراك شهر رمضان المبارك نعمة عظيمة من نعم الله عزوجل على عبده، فرمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

ويزيد فضل الله على الإنسان أن يبلغه ليالي العشر الأواخر، فهي أعظم ليالي السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومَن حُرِم خيرها فهو المحروم.

ومن أجل إدراك ليلة القدر والفوز بأجرها وثوابها أُقدم هذه المقترحات وأسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.

1 - إنجاز الأعمال المهمة وشراء احتياجات العيد قبل دخول العشر.

2 - استثمار فترة النهار لإنجاز الأعمال الدنيوية، والتفرغ مساء للأعمال التعبدية.

3 - إغلاق الدواوين فترة العشر الأواخر والاعتذار من روادها هذه الفترة، من باب التعاون على البر والتقوى.

4 - الاعتكاف في المسجد خلال العشر كلها فإن لم يكن فبعضاً منها ولو يوماً على الأقل، فإن لم يتيسر فما بين الصلوات أو بعض الساعات، والهدف من الاعتكاف الانقطاع عن الخلق للتفرغ لعبادة الخالق.

5 - عدم بذل مجهود بدني كبير في النهار حتى لا يؤثر على جهد الإنسان عند قيام الليل.

6 - أخذ قسط من الراحة والنوم في النهار، حتى يتفرغ في الليل للعبادة، فإن لم يتيسر فليكن نوماً خفيفاً أول الليل من أجل إدراك الثلث الأخير.

7 - التخفيف من الطعام قبل القيام، فالبِطنة تُذهب الفطنة وتجلب الخمول والكسل.

8 - ضع خطة طموحة ومعقولة للعبادات التي تريد تحقيقها في العشر الأواخر واحرص على تنفيذها.

9 - عدم إقامة أي مناسبات اجتماعية هذه الفترة، والاعتذار من قبول الدعوات.

10 - هجر التجمعات بمختلف أنواعها (المقاهي - الشاليهات - الاستراحات - النوادي - المخيمات - الديوانيات...).

11 - الخروج من قروبات وسائل التواصل غير المهمة، حتى لا تنشغل بالقراءة والرد والتعليق.

12 - التوقف عن متابعة (المباريات - الفضائيات...) فساعات ليلة القدر أثمن وأغلى.

13 - تقليل النساء من إعداد الأصناف الكثيرة من الطعام والاكتفاء بالأساسيات.

14 - حث الزوجة والأولاد على اغتنام هذه العشر ومساعدتهم على ذلك (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

تقول أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها).

لنتذكر أن العشر الأواخر فرصة قد لا تتكرر، فاستثمروها قبل الوداع.

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