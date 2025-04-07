عادل المرزوقي



المجتمع أساس الوطن، وركيزة التنمية والنهضة الحضارية، عليه تقوم أعمدة الدولة التي كانت غايتها منذ بدء التأسيس بناء مجتمع قوي ومترابط يمتاز بقدرته على التطور، وتمسكه بقيم التعاون والانتماء وبتراثه الثقافي الغني.

وذلك ما نلمسه في مبادرة «مجتمعات دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعزيز ريادة دبي وتحقيق رؤاها بأن تكون مركزاً عالمياً لأسلوب الحياة المبتكر، التي تتيح لمجتمع دبي فرصاً جديدة للتفاعل والتعاون، وتعزيز الروابط والتجارب المشتركة، عبر تمكين سكان وزوار الإمارة من التواصل مع مجتمعات دبي المتنوعة التي تتشارك الاهتمامات والأنشطة والهوايات، بما يسهم في دعم جهود دبي الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الأفراد.

وعلى امتداد عقود طويلة نجحت قيادتنا الرشيدة في إيجاد بناء اجتماعي مستدام، بفضل ما غرسته بين أفراد المجتمع من قيم الخير والتعاون والمحبة، وحرصها على ترسيخ الهوية الوطنية في النفوس، وصون وحفظ موروثنا الثقافي والحضاري، واستدامة تراثنا، واهتمامها بتعزيز الرعاية الاجتماعية.

وهو ما تجسده المبادرة التي تعكس تنوع دبي الثقافي، ونهجها المتفرد في تعزيز الروابط المجتمعية، وبناء قنوات التواصل بين الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة والمواهب المتشابهة.

حيث تضم المبادرة نحو 100 مجتمع متنوع الاهتمامات والأنشطة والشغف، ما يساهم في تجسيد صورة عن واقع الإمارة وصورتها التي تشكل مظلة تجمع تحتها الكثير من الجنسيات والثقافات، وتسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياتهم.

ويمثل إطلاق منصة «مجتمعات دبي» خطوة مهمة لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية ترحب بالجميع، وتقدم تجارب مجتمعية وحياتية استثنائية تنمي الشعور بالانتماء، وهو ما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، بتعزيز مكانة الإمارة لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم.

مسار:

«يداً بيد» نبني الوطن ونغرس الوعي في الأجيال القادمة بأن قوة المجتمع هي أساس قوة الوطن.