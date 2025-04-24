عثمان بن حمد أباالخيل

الزوجة تحب الكلام اللطيف الجميل المُقنع الذي ينم على الحب الصادق لا التمثيل، الزوجة تحب تحمّل مسؤوليات البيت ولا تمل من ذلك. الزوجة تُضحي من أجل زوجها وتدافع عنه في المواقف التي تتطلب ذلك. الزوجة تتغاضى عن كبوات زوجها وما أكثرها. الزوجة دائماً هي المبادرة في هدايا المناسبات الأسرية والاجتماعية وهي الدليل والمرشد لزوجها.

الزوجة في بعض الحالات مسئولة عن مصاريف زوجها العاطل عن العمل. الزوجة تبحث في داخل زوجها عن الرومانسية المفقودة عند غالبية الأزواج. أشياء كثيرة وكثيرة تتحلى بها الزوجة وتؤمن بها. مع هذا كله تدافع عن الخط الأحمر الذي وضعته بعلاقاتها مع زوجها، كل زوجة تقرر وترسم خطها الأحمر الخاص بها تدافع عنه بقوة وشدة. من تلك الخطوط الحمراء، الإهانة، السخرية، الضّرب مهما كان وتحت أي ظرف، التعالي، والهجر والُمعايرة والكرامة. لا يُمكن للزوجة أن تتهاون أو تترك زوجها يتجاوز الخط الأحمر. لكنها تتساهل وتتسامح بما دون ذلك فالحياة الزوجية لا تخلو من التناقضات والمنغصات.

أكثر ما يُغضب الزوجة حين يلتزم زوجها الصمت عند حديثها معه، وهذا يعود إلى افتقار الزوج للحوار وخوفه من أن يظهر على حقيقته أو عدم احترامه لزوجته وكلاهما سيئ. مهما بلغت العلاقة الزوجية بين الزوجين من الحب والتفاهم والاحترام لا تقبل الزوجة المدركة العاقلة أن يتجاوز زوجها الخط الأحمر. لست ضد التفاهم والتقارب بين الزوجين لكنني ضد أن تتنازل الزوجة وتسمح لزوجها بالتمادي والتطاول وتهميشها في حياته الزوجية.

للأسف هناك أزواج سطحيون فوضويون يتجاهلون زوجاتهم، في البيت أسد وخارج البيت أرنب لماذا هذه الازدواجية في التعامل. لماذا لا يحترم الزوج خط زوجته الأحمر؟ هناك أزواج يفهمون معنى القوامة بطريقة خاطئة، قال الله تعالي: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (34) سورة النساء. قوامة الرجل على الأسرة هي قوامة رعاية وإدارة، وليست قوامة هيمنة وتسلط.

هل صحيح هناك في مجتمعنا من تحتفِل حين طلاقها من زوجها ويكون له ذكرى سنوية في حياتها، هل تدرك الزوجة تبعات الطلاق؟ نعم تدرك ذلك؛ طفح الكيل وأغلقت كل الأبواب وتجاوز زوجها الخط الأحمر في معظم حالاته، والطلاق هو السبيل الوحيد للراحة والاستقرار النفسي. وهل الطلاق حرام أم حلال؟، حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).

إن حالات الطلاق في مملكتنا الحبيبية ارتفعت إلى نحو 350 ألف حالة، حيث تقع 168 حالة طلاق بشكل يومي، بمعدل 7 حالات في كل ساعة. على الرجل ألا يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته زوجته ويعرفه حق المعرفة، فالفتاة لم تتزوج لتهان في بيت زوجها فبيت ولي أمرها أولي بها هل هناك آذان صاغية ومدركة. وهل يدرك الزوج أن الحياة الزوجية السعيدة قائمة على الحب والتفاهم والتسامح. كذلك هل يدرك الزوج أن عصر التسلّط والسلطة وليّ بدون رجعة وذلك حسب القوانين والأنظمة في بلدنا الغالي.

همسة من القلب

الزوجة الواثقة بنفسها هي من تقف إلى جانب زوجها في كل الظروف وترفض أن يتجاوز خطها الأحمر الذي رسمته.