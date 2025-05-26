سامي المغامسي



- قصتي مع كرة السلة بكل تفاصليها الجميلة سأحاول قد المستطاع تلخيصها في هذه الأسطر رغم أنها تحتاج إلى إصدارات عدة؛ لتوثيقها التي امتد لما يقارب 40 عاماً حكماً، وإدارياً للمنتخبات الناشئين والشباب، ومنسقاً إعلامياً للاتحاد السعودي كرة السلة.

- بالتأكيد كانت تجربة طويلة وممتعة ومتعبة في الوقت نفسه، عدد كبير من البطولات الخارجية والمحلية قمت بتغطيتها أجملها عند حصول المنتخبات السعودية على بطولات دولية سواء خليجية أو عربية أو قارية، هناك كم كبير من الميداليات وشهادات المشاركات ما زلت محتفظاً بها، وأتذكر من وقت لآخر ماذا قدمت لي، وماذا قدمت لها، أعطتني الكثير وأخذت الكثير.

- «عكاظ» الصحيفة العريقة كان لها دور كبير في تغطية اللعبة سواء للمنتخبات أو الأندية، وتمتلك أرشيفاً كبيراً للعبة، كلمات الشكر والتقدير لن توفي حق هذه الصحيفة العريقة وزملائي في عكاظ الذين كانوا خير عون، وداعمين في كثير مما كتبت، ومنحوني مساحات جيدة للكتابة عنها.

- تشرفت بالحصول على جائزة الأمير أحمد بن سلمان رحمة الله عليه خلال ترؤس الأمير طلال بن بدر الاتحاد السعودي لكرة السلة، وشهدت اللعبة قفزة كبيره خلال تلك الفترة.

- عبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السابق لكرة السلة لن أوفيه حقه، كان داعماً ومحفزاً للجميع، وأعطى كثيراً من وقته وجهده للعبة، وله بصمة جميلة على اللعبة، ودعمني كثيراً في مشواري، ولا أنسى كثيراً من نصائحه، ومنحنى الفرصة في العمل إدارياً للمنتخبات السنية ومنسقاً إعلامياً للاتحاد السعودي ومنتخبات كرة السلة.

- الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد الحالي الذي أكمل مسيرة العمل والبناء والعطاء في الاتحاد السعودي لكرة السلة، وقدم الكثير للعبة التي انتعشت دولياً وقارياً، وهو بالتأكيد رجل المرحلة الحالية، ولا أنسى دعمه لي شخصياً.

- هناك قصة جميلة للوفاء لكل من تعايش مع هذه اللعبة والتكريمات واللقاءات المستمرة لأبناء اللعبة الذين يؤكدون مدى ارتباطهم وشغفهم في اللعبة، يقوده الزميل وهيب خليل الإعلامي الذي قدم الكثير للعبة وما زال يقدم. وآخر من تم تكريمهما الزميلان (مشبب ماطر ومنصور الأحمري ) عضوا مجلس إدارة الاتحاد السابقان وحكما كرة السلة بحضور نخبة من منسوبي كرة السلة في مدينة جدة، هذا الوفاء والتقدير ليس غريباً على أبناء اللعبة، شكراً من القلب لكل من عمل وساهم في تطوير هذه اللعبة التي حظيت بكل اهتمام من وزارة الرياضة، وبإذن الله هناك مستقبل مشرق لهذه اللعبة بقيادة الدكتور غسان طاشكندي.