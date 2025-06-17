خالد السليمان



لن يكون ما بعد هذا الصدام الإيراني الإسرائيلي مثل ما قبله، فنحن أمام تحوّل ضخم تشهده المنطقة، بدأت فصوله منذ عملية 7 أكتوبر، وهو تحوّل متسارع شهد سقوط حزب الله ونظام الأسد خلال فترة زمنية قصيرة!

في خضم هذه الأحداث المتسارعة والصراعات المسلحة تبرز مواقف الدول وسياساتها في كيفية التعامل مع مسارات وتأثيرات ونتائج الأحداث، ونلاحظ أن الموقف السعودي كما جاء في بيانات وزارة الخارجية اتسم كالعادة بالحكمة وعمق الرؤية لمآلات الأحداث دون انجرار للعواطف أو الشعارات الشعبوية، وهي سمة المواقف السياسية السعودية التي وضعتها دائماً في مصاف دول الاعتدال مما مكنها من لعب دور الوسيط الحكيم، وجنَّبها التعرُّض لتأثيرات عواصف وشظايا الأحداث والصراعات، ومكّنها من حفظ أمنها واستقرارها وحماية مصالحها!

والمتأمل في مواقف السياسة السعودية يجد أن الوقوف مع الحق والعدالة ركيزة أساسية؛ لذلك وجدناها تُغلّب وتدعم الحوار في أزمات اليمن ولبنان وسورية وحرب أوكرانيا والصدام الهندي الباكستاني، كما دعت المملكة منذ اللحظة الأولى لارتفاع وتيرة الصدام الإيراني الإسرائيلي إلى التهدئة والتزام الحوار والحلول الدبلوماسية إدراكاً لمخاطر الصراعات المسلحة وتأثيراتها على استقرار المنطقة ومصالح دولها!

المملكة التي تؤمن بالسلام كعقيدة إنسانية لتحقيق الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، تدرك مخاطر الصراعات المسلحة، وهي تقع في قلب أكثر البقاع توتراً في العالم، وهي أيضاً شاهدة على كل الصراعات والحروب التي وقعت في المنطقة وما آلت إليه من كوارث ومعاناة للشعوب دون أن تُقدَّم أية حلول!

باختصار.. في ظل تلاطم أمواج الأحداث الجارية ومآلاتها المقلقة يشعر السعوديون بالطمأنينة؛ لأن أشرعة مركبهم: الحكمة والفطنة!