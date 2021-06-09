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لوس انجليس: قاد الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 40 نقطة، هي الأعلى له في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على أتلانتا هوكس 118 102 في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية الثلاثاء، فارضاً التعادل بين الفريقين 1 1.

وأضاف إمبيد الذي خاض اللقاء على الرغم من تشخيص إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي في الركبة، 13 متابعة.

وساهم توبياس هاريس بـ 22 نقطة، فيما أنهى سيث كوري اللقاء مع 21 منها 5 ثلاثيات، ولاعب الإحتياط شايك ميلتون 14.

وشكّل لاعبو الاحتياط في سفنتي سيكسرز عاملاً مهماً في الفوز حيث سجلوا 26 نقطة في الشوط الثاني أمام 18600 مشاهد احتشدوا في ملعب "ويلز فارغو سنتر".

ويخوض الفريقان المباراة الثالثة في سلسلة من أفضل سبع مباريات ممكنة في أتلانتا الجمعة.

في المقابل، افتقد هوكس لجهود نجمه دياندري هانتر للمباراة الثانية توالياً بسبب آلام في الركبة اليمنى.

ولم ينجح زميله تراي يونغ نجم المباراة الاولى بتسجيله 35 نقطة إلى جانب 10 متابعات، في قيادة هوكس للفوز الثاني توالياً، مكتفياً بـ 21 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

ويبلغ معدل تسجيل يونغ 30,2 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

وأضاف الإيطالي دانيلو غاليناري 21 نقطة إلى جانب 9 متابعات، وكيفن هويرتر 20 نقطة هي الأعلى له في "بلاي أوف". فيما سجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 14 نقطة، وكلينت كابيلا 10 نقاط.