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Europe: قاد مهاجم لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ وبديله فيكتور كلايسون منتخب بلادهما السويد إلى حسم صدارة المجموعة الخامسة عندما منحه الأول التقدم بثنائية وسجل الثاني هدف الفوز على بولندا 3 /2 الأربعاء على ملعب "غازبروم أرينا" في سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة الاخيرة ضمن كأس أوروبا في كرة القدم.

كلايسون.. وهدف الانتصار

وفرض فوسبرغ نفسه نجما للمباراة عندما افتتح التسجيل بعد 82 ثانية، محققا ثاني اسرع هدف في تاريخ البطولة، وأضاف الثاني في الدقيقة 59، وحذا حذوه حذوه هداف بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي بثنائية في الدقيقتين 61 و84 منعشا آمال منتخب بلاده في تحقيق الفوز، لكن كلايسون بديل فوسبرغ (77)، سجل هدف الانتصار للسويد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع فوسبرغ غلته التهديفية مع منتخب بلاده غلى 10 أهداف، بينها ثلاثة في النسخة الحالية، وبات ثالث سويدي يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة في الكأس القارية منذ توماس برولين (1992) وهنريك لارسون (2004).

وهو الفوز الثاني على التوالي للسويد بعد الأول على سلوفاكيا 1 صفر، فأنهت الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بعد فرضها التعادل السلبي على إسبانيا في الجولة الأولى.

وكانت السويد التي تشارك في العرس القاري للمرة السابعة في تاريخها والسادسة على التوالي للسويد بعد الاولى عام 1992 عندما بلغت نصف النهائي، ضامنة تأهلها منذ الإثنين بين أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث في أسوأ الحالات، لكن فوزها اليوم منحها صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام إسبانيا التي اكتسحت سلوفاكيا بخماسية نظيفة.

في المقابل، خرجت بولندا بنقطة واحدة في مشاركتها الرابعة على التوالي وفي تاريخها بعدما كانت بلغت ربع النهائي في النسخة الاخيرة في فرنسا.

السويد تتفوق



وأكدت السويد تفوقها على بولندا في تاريخ المواجهات التاريخية بينهما حيث حققت الفوز للمرة الخامسة عشرة في 27 مباراة بينهما، بينها المباريات السبع الأخيرة.

ودفع مدرب السويد يان أندرسون بمهاجم ماينتس الألماني روبن كوايسون أساسيا للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر إسحاق، فيما جلس لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، أجرى مدرب بولندا البرتغالي باولو سوزا تعديلا واحدا على التشكيلة التي تعادلت مع إسبانيا (1-1) في الجولة الثانية، حيث أشرك لاعب وسط لوكوموتيف موسكو الروسي غريغور كريتشوفياك أساسيا بعد استنفاذه عقوبة الايقاف لمباراة واحدة.

وقال أندرسون "حسم صدارة المجموعة أمر رائع مثلما فعلنا في كأس العالم 2018. سيكون لدينا أيام راحة (قبل دور الـ16) أكثر مما لو أنهينا المجموعة في المركز الثاني أو الثالث. لعبنا ضد منتخب بولندي قدم كل شيء في الشوط الثاني. كان يجب أن نحافظ على تقدمنا 2-صفر لفترة أطول، لكن ليفاندوفسكي سجل هدفًا رائعًا".

وأضاف "لعب البدلاء بشكل جيد جداً، ضخوا الطاقة اللازمة. ديان (كولوشيفسكي، تمريرتان حاسمتان بعد الدخول) كان رائعاً. لقد تعبت كثيرًا بعد هذه المباراة، ولا أعرف ما أفكر فيه بشأن الخطوة التالية".

ونجحت السويد في افتتاح التسجيل مبكرا وتحديدا بعد مرور 82 ثانية عبر فورسبرغ الذي استغل كرة عند حافة المنطقة مرتدة من المدافع كميل غليك خلال قطعها من أمام إسحاق، فتوغل داخلها مستفيدا من فشل كميل يوشفياك في تشتيتها فتابعها قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس فويتشيخ شتشيزني (2).

وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة محا به إنجاز زميله في النادي الألماني مهاجم الدنمارك يوسف بولسن وسجله في مرمى بلجيكا (1-2) في 17 حزيران/يونيو الحالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويملك المهاجم الروسي دميتري كيريتشنكو اسرع هدف في البطولة وسجله بعد 67 ثانية في مرمى اليونان (2-1) في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات عام 2004.

ليفاندوفسكي والعارضة

وحرمت العارضة ليفاندوفسكي من التعادل في مناسبتين في مدى ثانية واحدة وذلك عندما تابع برأسه كرة من ركلة ركنية انبرى لها مهاجم نابولي الإيطالي بيوتر جيلينسكي فارتدت إليه مجددا وتابعها برأسه أيضا وارتطمت بالعارضة قبل ان يشتتها المدافع ميكايل لوستيغ (18).

وأنقذ الحارس السويدي مرماه من هدف التعادل بإبعاده ببراعة تسديدة قوية لجيلينسكي من حافة المنطقة الى ركنية لم تثمر (45+1).

وتابعت بولندا بحثها عن التعادل مطلع الشوط الثاني وكاد جيلينسكي يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس أولسن بصعوبة (47)، ثم سدد اللاعب نفسه كرة قوية من حافة المنطقة ارتطمت بقدم مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي فيكتور ليندلوف وتحولت إلى ركنية لم تثمر (49).

ورد كوايسون بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس البولندي شتشيزني وأبعدها الدفاع الى ركنية لم تثمر (50).

وتابع أولسن تألقه وأبعد تسديدة قوية لكريتشوفياك (52).

وعزز فورسبرغ تقدم السويد بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب لكولوشيفسكي، بديل كوايسون، اثر هجمة مرتدة، فأسكنها الزاوية اليسرى للحارس شتشيزني (59).

وأعاد ليفاندوفسكي الأمل إلى بولندا عندما قلص الفارق بعد دقيقتين اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من جيلينسكي، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية رائعة بيمناه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أولسن (61).

وسجلت بولندا هدفا عبر ياكوب سفيرتشوك ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (65).

ونجح ليفاندوفسكي في إدراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من بريميسلاف فرانكوفسكي فهيأها لنفسه بيسراه وتابعها بالقدم ذاتها على يمين الحارس أولسن (84).

وكاد ليفاندوفسكي يسجل الثالث بتسديدة خادعة ابعدها أولسن في توقيت مناسب قبل ان يشتتها الدفاع (89).

الضربة القاضية

ووجه كلايسون الضربة القاضية لبولندا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع اثر تلقيه كرة من كولوشيفسكي داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يمين الحارس شتشيزني.

وبات كولوشيفسكي أصغر لاعب (21 عاما و59 يوما) يصنع هدفين في مباراة واحدة في البطولة القارية منذ الإسباني شيسك فابريغاس (21 عاما و53 يوما) ضد روسيا في كأس أوروبا 2008.

نتائج المجموعة الخامسة

في ما يلي نتائج وترتيب المجموعة الخامسة في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً بعد مباريات الأربعاء:

اسبانيا 0 السويد 0

بولندا 1 سلوفاكيا 2

اسبانيا 1 بولندا 1

السويد 1 سلوفاكيا 0

السويد 3 بولندا 2

سلوفاكيا 0 اسبانيا 5

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

السويد 3 2 1 0 4 2 7

اسبانيا 3 1 2 0 6 1 5

سلوفاكيا 3 1 0 2 2 7 3

بولندا 3 0 1 2 4 6 1

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب افضل 4 منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.