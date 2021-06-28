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سيدني : اختيرت لاعبة كرة الطاولة الاسترالية جيان فانغ لاي للمشاركة للمرة السادسة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية لتحتل المركز الثاني من حيث اكبر عدد من المشاركات في هذا الاختصاص بعد النيجيرية اولفونكي اوشونايكي.

ولدت جيان في الصين، لكنها انتقلت للعيش في استراليا عام 1994 لتصبح احدى ابرز الرياضيات المحليات حيث احرزت 30 لقبا محليا و24 لقبا قاريا.

ستنضم جيان الى مواطنتها ماري هانا في رياضة الفروسية والتي تشارك في العاب طوكيو للمرة السادسة ايضا لتدخل ناديا نخبويا من الرياضيات اللواتي حققن هذا الانجاز.

وعلقت جيان بقولها "لم أكن أتصور بأني سأصبح أول رياضية تدافع عن ألوان استراليا في 6 دورات من الالعاب الاولمبية" علما بانها ستخوض غمار مسابقتي الفردي والزوجي.

وتابعت "آمل ان يلهم هذا الامر الفتيات لكي يمارسن كرة الطاولة. طالما لديك احلام، فكل شيء يجوز".

وحدها النيجيرية اوشونايكي تعتبر الاكثر خبرة من جيان من حيث المشاركات حيث ستدافع في اليابان عن ألوان بلادها للمرة السابعة في الالعاب الاولمبية بحسب الموقع الرسمي للالعاب الاولمبية بعد ان شاركت للمرة الاولى في دورة اتلانتا الاميركية عام 1996.