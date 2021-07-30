قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: انتهى مسعى لاعب الجودو الفرنسي تيدي رينر لحصد ذهبية أولمبية ثالثة على التوالي في منافسات وزن +100 كلغ، بعد خسارته في ربع النهائي أمام الروسي تاميرلان باشاييف الجمعة، ضمن أولمبياد طوكيو.

وباتت أقصى طموحات رينر الذي مني بهزيمة بنقطة وازاري أمام الروسي المصنف أول عالمياً والذي يلعب تحت علم محايد، حصد ميدالية برونزية على أمل الفوز بمواجهتين أخريين في وقت لاحق اليوم، إحداهما مع البرازيلي رافايل سيلفا.

ونجح المتوج بعشر ذهبيات في بطولة العالم، في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب او لاعبة جودو، في تجاوز أول اختبارين امام النمسوي ستيفان هيغي والإسرائيلي أور ساسون وعَبَر الى ربع النهائي وخسر أمام باشاييف.