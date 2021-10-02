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مدريد : خاض إينياكي وليامس مهاجم أتلتيك بلباو الجمعة ضد آلافيس مباراته الرقم 203 توالياً دون انقطاع منذ العام 2016، محطماً رقماً قياسياً في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان وليامس يتعادل مع لاعب ريال سوسييداد السابق إيون أندوني لارانياغا صاحب 202 مباراتين توالياً بين 1986 و1992.

بدأت سلسلة إينياكي يفي 20 نيسان/أبريل 2016 خلال مواجهة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سان ماميس.

مذذاك الوقت، خاض المباريات الاربع المتبقية من موسم الليغا، ثم كل مواجهات الدوري في مواسم 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بالاضافة إلى أول 8 مباريات من الموسم الجاري.