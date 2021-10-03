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لندن (المملكة المتحدة) : خفف توتنهام هوتسبر من وطئ الضغط على مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بعد ثلاث هزائم متتالية، واستعاد نغمة الانتصارات بفوزه الأحد على أستون فيلا 2 1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز التي تشهد لاحقاً قمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وتقدم توتنهام عن طريق الدنماركي بيار إميل هويبرغ (27)،ليدرك أولي واتكينز التعادل لفيلا (67)، قبل أن يهدي لاعب أستون فيلا مات تارغت توتنهام النقاط الثلاث بهدف من طريق الخطأ في مرماه (71).

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة العاشرة في المركز التاسع مؤقتاً أيضاً.

وكان رجال نونو قد خسروا آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، وكانت أي نتيجة مغايرة ستزيد الضغط على المدرب البرتغالي الذي أثارت الخسارتان أمام غريمهين اللندنيين أرسنال وتشيلسي في المباراتين السابقتين تساؤلات حياله بعد أشهر قليلة من استلامه الدفة خلفاً لمواطنه جوزيه مورينيو.

وافتتح هوتسبير التسجيل في الدقيقة 27، بعدما هجمة من منتصف الملعب بطلها الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي استغل تأخر مدافعي أستون فيلا ومرر كرة على طبق من فضة لهويبرغ الذي أسكنها بهدوء في الزاوية اليمنى السفلى للحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس.

وفي الشوط الثاني، انبرى واتكينز لعرضية منخفضة من تارغت من الجهة اليسرى، وأسكنها في شباك الفرنسي هوغو لوريس، مدركاً التعادل (67).

لكن المباراة لم تحمل كثيراً من المجد لتارغت صاحب تمريرة هدف التعادل، فكان سيء الحظ بتسجيله خطأ في مرماه، إذ حول تمريرة رائعة من سون عبرت المدافعين وكانت في طريقها إلى البرازيلي لوكاس مورا، لكن تارغيت حولها في الشباك، مهدياً توتنهام ثلاث نقاط غالية.

وفي مباراة أخرى، فرّط ليستر سيتي بفوز مهم على مضيفه كريستال بالاس، بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين، وتعادل معه 2 2.

وكانت بداية ليستر قوية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، قبل أن يضاف جيمي فاردي النتيجة (37).

لكن سرعان ما انتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق ميكايل أوليز، وإدركوا التعادل بهدف الغاني جيفري شلوب (72).

وبالتالي، بات رصيد ليستر ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، أما كريستال بالاس ففي المركز الرابع عشر مع سبع نقاط.