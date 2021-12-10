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لوس أنجليس: انتزع ممفيس غريزليز فوزًا مهمًا على حساب ضيفه لوس أنجليس ليكرز 108-95 على الرغم من إحراز "الملك" ليبرون جيمس الـ"تريبل دابل" الرقم 100 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما عاد يوتا جاز بفوز ثمين من ملعب حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-96.

على ملعب "فيديكس فوروم"، أحرز جارين جاكسون 25 نقطة وديزموند باين 23، ليقودا غريزليز رابع المنطقة الغربية إلى الخروج بانتصار مهم على حساب بطل الـ 2020، حيث استفاد أصحاب الأرض من خسارة ليكرز للكرة في 22 مناسبة خلال اللقاء (تورن أُوفر).

ورغم غياب نجم غريزليس جا مورانت وصخرة الدفاع ديلون بروكس، إلا أنّ ليكرز الذي يحتل المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية، فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما كان تخطى بوسطن سلتيكس أخيرًا 117-102.

وكان جيمس أفضل لاعبي فريقه بتسجيله 20 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله أنتوني ديفيس 22 نقطة.

وعزّز غريزليز موقعه في المركز الرابع ضمن المنطقة الغربية بـ 15 انتصارًا مقابل 11 خسارة، متقدمًا على ليكرز السادس بـ 13 انتصارًا و13 خسارة.

يوتا جاز يعزز مركزه

في فيلادلفيا، عزّز يوتا جاز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بعد فوزه الصريح على مضيفه سفنتي سيكسرز بفضل تألّق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي سجّل 17 نقطة مع 21 متابعة، ليرفع فريقه سلسلة انتصاراته المتتالية إلى ست مباريات.

كذلك، برز في صفوف جاز، دونوفان ميتشل بتسجيله 22 نقطة، وهو واحد من بين ثمانية لاعبين في صفوف فريقه تمكنوا من تسجيل 10 نقاط أو أكثر في اللقاء.

من جانب سفنتي سيكسرز، سجّل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد 19 نقطة مع ثماني متابعات، إلا أنّ 11 نقطة من رصيده أتت في الربع الأول، حيث عانى إمبيد من أوجاع في قدمه اليمنى، فاضطر إلى التوجّه نحو غرفة الملابس خلال النصف الثاني من اللقاء قبل أن يعود لإكماله.

وفاز سان أنتونيو سبيرز على دنفر ناغتس 123-111 بفضل الأداء الجماعي حيث تمكن خمسة لاعبين من سبيرز من تسجيل أكثر من 10 نقاط. وكان ديريك وايت أفضل مسجّل لسبيرز بـ 23 نقطة وأضاف إليه لوني ووكر 21 نقطة وديجونتي موراي 20 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

ومن جانب ناغتس الذي يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية، أحرز آرون غوردون 25 نقطة من دون أن يتمكّن من تجنيب فريق خسارته الـ 13 مقابل 12 انتصارًا هذا الموسم.

في المقابل، حقّق سبيرز 9 انتصارات حتى الآن مقابل 15 خسارة بالمركز 12 في ترتيب القسم الغربي.