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مدريد: أكرم غرناطة وفادة ضيفه ريال مايوركا عندما تغلب عليه 4-1 بينها هاتريك لمهاجمه المخضرم خورخي مولينا الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح كولينا البالغ من العمر 39 عاما، التقدم لغرناطة في الدقيقة 20، وأدرك دانيال رودريغيس التعادل للضيوف بعد أربع دقائق، لكن أصحاب الأرض ضربوا بقوة في الشوط الثاني فأضاف مولينا هدفين في الدقيقتين 61 و90+1، قبل أن يختم أنتونيو بويرتاس المهرجان بالهدف الرابع (90+6).

وعزز غرناطة موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مايوركا الرابع عشر.

وأوقف أتلتيك بلباو صحوة ضيفه ريال بيتيس عندما تغلب عليه 3-2 وألحق به الخسارة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

تقدم مطلع الشوط الثاني

وكان أتلتيك بلباو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه إيناكي وليامس في الدقيقة الثانية، وأدرك خوانمي التعادل بعد أربع دقائق (6)، قبل أن يمنح زميله الدولي الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير التقدم للضيوف مطلع الشوط الثاني (52).

وانتظر أتلتيك بلباو الدقيقة 72 لإدراك التعادل عبر وليامس، قبل أن يسجل أوسكار دي ماركوس هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

واستعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثماني الأخيرة وحقق فوزه الخامس هذا الموسم فصعد الى المركز التاسع برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز الثالث بخسارته الخامسة ذا الموسم.

وحقق خيتافي فوزا قاتلا على ضيفه أوساسونا بهدف وحيد سجله داريو بوفيدا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب لاحقا ريال مدريد مع قادش.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ليفانتي مع فالنسيا.