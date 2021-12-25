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لاغوس: استدعي فيكتور أوسيمهن، مهاجم نابولي الايطالي، السبت الى تشيكلة من 28 لاعبًا لمنتخب نيجيريا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين في الكاميرون، بعد أن أعلن الشهر الماضي انسحابه من النهائيات بعد خضوعه لجراحة لمعالجة كسور في وجهه.

وخضع أوسيمهن (22 عامًا) لعملية جراحية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد يومين من تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار.

وأعلن المهاجم بعدها انسحابه من النهائيات القارية كون مدة علاجه حددت لفترة ثلاثة أشهر، قبل أن يكشف الثلاثاء أنه "جاهز" للمشاركة في البطولة في حال استدعائه من قبل "النسور الممتازة"، عقب تعافيه.

وعاد أوسميهن الذي وضع في وجهه "مسامير وألواح من التيتانيوم" الى التمارين الفردية في الثامن من كانون الاول/ديسمبر الحالي ويرتدي قناعًا واقيًا في الجماعية.

وأوقعت القرعة نيجيريا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو وستواجهها في 11 و15 و19 من الشهر المقبل تواليًا.

هنا القائمة من 28 لاعبًا:

حراسة المرمى: دانيال أكبييي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)، فرنسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي)، جون نوبل (إنييمبا)، مادوكا أوكويي (سبارتا روتردام الهولندي).

خط الدفاع: ويليام إيكونغ (واتفورد الانكليزي)، كينيث أوميرو (ليغانيس الإسباني)، ليون بالوغون (رينجرز الاسكتلندي)، عبدلاي شيهو (أومونيا القبرصي)، شيدوزي أوازييم (ألانياسبور التركي)، جميلو كولينز (بادربورن الالماني)، أولا أينا (تورينو الايطالي)، زايدو سانوزي (بورتو البرتغالي)، أوليس نداه (أورلندو بايرتس الجنوب إفريقي).

خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الانكليزي)، كيليتشي نواكالي (هويسكا الإسباني)، شيديرا إيجوكي (سسكا موسكو الروسي)، فرانك أونييرا (برنتفورد الانكليزي)، جو أريبو (رينجرز الاسكتلندي).