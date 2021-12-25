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لوس انجليس: بات كيمبا ووكر أول لاعب يحقق "تريبل دابل" يوم عيد الميلاد في تاريخ نيويورك نيكس، ليقود فريقه للفوز 101 87 على أتلانتا هوكس السبت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

بعد أن أبقاه المدرب توم تيبودو على مقاعد البدلاء في تسع مباريات هذا الشهر، عاد ووكر للتألق مع عودته الى التشكيلة الاساسية.

سجل 44 نقطة في الخسارة أمام ميلووكي باكس الخميس، إلا أنه حقق السبت 10 نقاط، 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة ليقود فريقه للفوز في المباراة الاولى من أصل خمس مقررة يوم عيد الميلاد.

وقف الجميع وصفق بحرارة عندما التقط المتابعة العاشرة في الشوط الثاني ليحقق أول "تريبل دابل" له منذ العام 2014.

العودة إلى الديار

علّق بعد المباراة "لقد عدت الى الديار. أنا من هنا، ولدت وترعرعت هنا. أظهورا الكثير من الحب لي اليوم".

سجل جوليوس راندل 25 نقطة و12 متابعة لنيكس الذي تقدم في المباراة من الدقيقة الاولى حتى الاخيرة ووصل الفارق الى 21 نقطة.

بات ووكر سابع لاعب في تاريخ "أن بي ايه" يحقق "تريبل دابل" في عيد الميلاد. حقق الاسطورة أوسكار روبرتسون ذلك أربع مرات في ستينات القرن الماضي، فيما كان درايموند غرين آخر من أنجز ذلك مع غولدن ستايت ووريرز في 2017.

سجل كل من جون كولينز وديلون رايت 20 نقطة لهوكس الذي غاب عن صفوفه ثمانية لاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا، بمن فيهم تراي يونغ.

وكان أتلانتا ضحية الفيروس على غرار العديد من الاندية في الدوري في ظل تفشي متحورة "أوميكرون" في الولايات المتحدة.