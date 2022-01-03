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موناكو: أعلن نادي موناكو الفرنسي الاثنين تعيين البلجيكي فيليب كليمان مدرباً جديداً له، خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش.

وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، رسمياً السبت بعدما أبلغ بالقرار الخميس.

وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفاً للإسباني روبرت مورينو في تموز/يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.

حلّ موناكو ثالثاً الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهناً المركز السدس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جرمان.

وبالتالي، سيتولى كليمان (47 عاماً) الجهاز الفني لموناكو بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2024، بعد موسمين قضاهما مع نادي بروج وقاده فيهما إلى لقب الدوري.