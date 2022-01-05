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لندن: أكد نادي ليفربول تأجيل مباراته ضد ارسنال التي كانت ستجمع بينهما الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم بسبب تفاقم ازمة كوفيد-19 في صفوف الاخير.

وازدادت الحال سوءا في ليفربول بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز اليوم.

وقال ليفربول في بيان "وافقت رابطة الدوري الانكليزي على طلب ليفربول بتأجيل هذه المباراة بعد تزايد عدد الاصابات بكوفيد-19 في صفوف اللاعبين والجهاز الفني".

وكان ليفربول طالب الرابطة الانكليزية بتأجيل مباراته مع ارسنال وقال بيان صادر عنه الاربعاء ايضا "تأتي نتيجة لياندرز بالاضافة الى عدد من الحالات المشتبه بها في صفوف اللاعبين والجهاز الفني الثلاثاء ما ادى الى الغاء الحصة التدربية".

واضاف البيان "نتيجة تفشي الوباء وتعليق الاستعدادات بالاضافة الى اصابات عدة داخل صفوف الفريق، قام النادي بالطلب من الرابطة الانكليزية تأجيل مباراة الخميس ضد أرسنال علما أن الحالة الايجابية للياندرز جاءت بعد تقديم هذا الطلب".

غياب كلوب

وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب غاب عن مباراة القمة ضد تشلسي الاحد الماضي بداعي إصابته بفيروس كورونا وحل بدلا منه لياندرز، بالاضافة الى حالات ايجابية أخرى تتعلق بالحارس البرازيلي اليسون، ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

ويعاني ليفربول ايضا من إصابات بدنية للاسباني تياغو الكانتارا، الياباني تاكومي مينامينو وناثانيال فيليبس بالاضافة الى غياب الثلاثي السنغالي ساديو مانيه، المصري محمد صلاح والغيني نابي كيتا للالتحاق بمنتخباتهم المشاركة في كأس الامم الافريقية.

يذكر ان ليفربول قرر الغاء المؤتمر الصحافي المقرر عقده الاربعاء عشية المباراة وكان من المقرر ان يشارك فيه لياندرز.