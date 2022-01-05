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باريس : عاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتحاق بصفوف فريقه سان جرمان عقب خضوعه لفحص سلبي لفيروس كورونا بعد نتيجة إيجابية، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء.

وأفاد النادي الباريسي في بيان أن "الفحص الذي خضع له ليونيل ميسي جاء سلبياً لـ +كوفيد 19". وصل إلى باريس وسيعاود التمارين مع المجموعة في الأيام المقبلة".

وأعلن سان جرمان عن اصابة نجمه الأرجنتيني بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص إيجابي خلال تمضيته عطلة الأعياد في بلده الأم.

وأكد مدرب النادي مواطن ميسي، ماوريسيو بوكيتينو خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام فان من الدرجة الرابعة في دور الـ 32 من الكأس المحلية (فاز سان جرمان 4 صفر) أن "البرغوث" الصغير "بامكانه أن يعود إلى فرنسا، عندما تصبح نتيجته سلبية".

ولم يحدد سان جرمان متصدر الـ "ليغ1" مع 46 نقطة، ما إذا كان ميسي سيكون قادراً على خوض المواجهة المقبلة أمام ليون الثاث عشر (24 نقطة) ضمن منافسات المرحلة العشرين الأحد.

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