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بغداد: أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الأحد عن إصابة ريبين سوقا، مدافع منتخب أسود الرافدين ونادي بوريرام يونايتد التايلندي، بفيروس كورونا، وذلك قبل أسبوع من انطلاق المعسكر الاستعدادي للمنتخب في العاصمة بغداد تحضيرًا لمواجهة إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد "أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني ريبين سولاقا بفيروس كورونا أثناء تواجده مع فريق بوريرام يونايتد التايلندي وتأكد غيابه عن فريقه حيث يخضع لاجراءات الحجر الصحي هناك".

ويبدأ المنتخب العراقي في السابع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري معسكرًا استعداديًا في العاصمة بغداد ضمن برنامج تحضيراته لمواجهة إيران في السابع والعشرين منه ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ولم يشر الاتحاد العراقي الى إمكانية مشاركة ريبين سولاقا في معسكر المنتخب أم حتمية غيابه.

ونقل الاتحاد عن سولاقا "سأرى تطور حالتي الصحية مع أخذ العلاجات اللازمة في الأسبوع المقبل لكي تتضح صورة التواجد أو الغياب عن معسكر المنتخب الوطني الذي سيقام في بغداد".