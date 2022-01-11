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حقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا، لكرة القدم، بهدف متأخر في شباك المنتخب الغاني.

وجاءت المباراة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، وشهدت هدفا وحيدا حسم نتيجتها وسجله سفيان بوفال، في الدقيقة 82.

وبعدما ضمن أول ثلاث نقاط، يعزز المنتخب المغربي حظوظه في اعتلاء صدارة المجموعة.

ويتقاسم المنتخب المغربي، صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى، مع المنتخب الغابوني، الذي فاز بهدف نظيف على منتخب جزر القمر.

وتحدث فيصل فجر، لاعب منتخب المغرب، عن أهمية الفوز الذي حققه منتخب بلاده، قائلا لبي بي سي إن فريقه جاء للكاميرون ليحقق إنجازا.

وتوقع دانيال امارتي، لاعب منتخب غانا، أن يتجاوز فريقه الهزيمة، معربا عن أمله في تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين.

حذر وسيطرة

دخل المغرب اللقاء بشكل حذر وسيطر المنتخب الغاني على الدقائق الأولى، بجهد هجومي متصل.

لكن المنتخب المغربي الذي قدم مستويات عالية في السنوات الماضية، تمكن من تمالك نفسه بعد دقائق وبدأ في مبادلة غانا الهجمات.

واستمر الفريقان في تبادل محاولات الهجوم، حتى سجل بوفال الهدف الوحيد، بشكل رائع، ليعتمد المنتخب الذي يقوده المدير الفني البوسني، وحيد خليلوزيتش، على التأمين الدفاعي، مع محاولة شن هجمات مرتدة، على الدفاعات الغانية.

وسنحت فرصة أخرى من هجمة مرتدة للاعب سامي ماي لكن تسديدته أخطأت المرمى.

ويلتقي المنتخب المغربي جزر القمر الجمعة، بينما يصطدم منتخبا غانا والغابون، في مباراة قد تحسم مصير الفريق الغاني.

وتشهد البطولة الثلاثاء، عدة لقاءات مهمة للمنتخبات العربية، حيث يلتقي المنتخب الجزائري، حامل اللقب مع نظيره السيراليوني.

ويبدأ المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات حصد لقب البطولة، أمام نظيره النيجيري، بينما يلتقي المنتخب السوداني مع غينيا بيساو.