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الدوحة: يطمح الدحيل للانقضاض على صدارة الدوري القطري لكرة القدم بحال فوزه على الغرافة الخميس في الجولة الرابعة عشرة، في ظل غياب السد بعد تأجيل مواجهة الريان التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

وعجز رائد جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 11 مباراة عن تأمين 13 لاعباً (من بينهم حارس مرمى) لخوض المباراة للمرة الثانية تواليا، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، لتقرّر مؤسسة الدوري تأجيل اللقاء.

السد

وواصلت إدارة السد ايقاف التدريبات واغلاق المركز التدريبي في النادي وهو القرار الذي اتخذ منذ 6 الشهر الجاري، لتتقدم بطلب تأجيل جديد وفق تعليمات الاتحاد التي تجيز اعادة برمجة المباريات وفق اشتراط تقديم فحوصات (بي سي آر) تؤكد عدم القدرة على تأمين العدد الكافي من اللاعبين.

ويتطلع صاحب المركز الثاني الدحيل للانتصار الثاني تواليا والوصول بالرصيد الى النقطة 32 من 14 مباراة وتجاوز السد، نحو صدارة تبقى معنوية في ظل امتلاك حامل اللقب ثلاث مباريات مؤجلة.

ولن تكون مهمة المدرب البرتغالي لويس كاسترو سهلة أمام الغرافة الذي أظهر مستويات طيبة في المباريات الثلاث الأخيرة، محققاً انتصارين وتعادلاً ليتقدم الى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وقال كاسترو " ليس هناك وقت كاف من أجل التحضير كما يجب لمواجهة الغرافة في ظل ضيق الوقت، فالتركيز كان منصبا على الاستشفاء واسترجاع كامل الطاقة، لكن يمكن القول ان الفريق كسب الثقة عقب انتصار مستحق على العربي"

وأقرّ المدرب "نعم ما زال هناك تذبذب في المستوى، لكن ظروف غيابات اللاعبين بسبب الجائحة تحرم الفريق من الاستقرار".

وفي افتتاح مباريات الجولة الاربعاء، يبحث أم صلال السادس برصيد 19 نقطة عن استعادة نغمة الانتصارات عندما يلاقي الأهلي الذي جمع 13 نقطة في المركز الثامن.

وكان فريق المدرب وسام رزق قد ظفر بنتائج رائعة بالفوز في أربع مباريات متتالية قبل ان ينقاد الى التعادل مع الخور 1-1 السبت.

في المقابل، استعاد العميد بعضاً من مستواه في الموسم الماضي بعد الفوز على قطر، لكنه لم يقو على الخروج بأفضل من نقطة التعادل السلبي مع الغرافة الجمعة.

وقال المونتينيغري نيبويشا يوفوفيتش مدرب الأهلي "سنواجه الفريق الأكثر تطورا في المستوى مع المدرب الجديد، وما أدل على ذلك من النتائج التي يحققها، لكنا في الوقت نفسه نسعى لمواصلة النتائج الايجابية".

أضاف "قدّم الفريق مستوى جيداً جداً امام الغرافة في الجولة الماضية رغم التعادل، ونأمل ان نواصل على المنوال ذاته من ناحية الأداء مع بعض التركيز في انهاء الهجمات من أجل الانتصار".

وتشهد الجولة مواجهة الجريحين السيلية والعربي، بعد سقوطهما أمام الدحيل والشمال بذات النتيجة 2-صفر.

ومُني العربي بثلاث خسائر متتالية جمّدت رصيده عند النقطة 20 في المركز الرابع، فيما لا يزال السيلية يقبع في المركز الأخير بخمس نقاط فقط.

ويلتقي قطر والشمال صاحبا المركزين التاسع والعاشر تواليا بذات الرصيد (12 نقطة)، وسط أفضلية للأول الذي لعب 12 مباراة .

وفي ختام الجولة يبحث الوكرة السادس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة عن تعويض السقوط امام الريان صفر-3 الإثنين، عندما يواجه الخور قبل الأخير (9 نقاط) والذي فرض التعادل على أم صلال.