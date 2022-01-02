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الدوحة: يعاود السد متصدر الدوري القطري لكرة القدم الظهور عندما يلتقي السيلية الإثنين في الجولة الثانية عشرة التي تشهد بحث الدحيل والريان عن تأكيد الصحوة بمواجهة الخور وأم صلال تواليا الثلاثاء.

وكان السد قد غاب عن الجولة الماضية بعد تأجيل لقائه مع الوكرة بعد اصابة سبعة لاعبين وعضو في الجهاز الفني لهذا الأخير بفيروس كورونا، دون ان يفقد ريادة الترتيب برصيد 28 نقطة وبدون خسارة.

بالمقابل يعيش السيلية وضعية صعبة بعدما قبل الخسارة الثامنة 3-صفر امام الغرافة الاربعاء ليتجمد رصيده عند النقطة الخامسة متذيلا جدول الترتيب.

وقال التونسي أمين فريخة مساعد مواطنه المدرب سامي الطرابلسي "نعيش ظروفا صعبة بالنتائج غير المرضية، كنا نمني النفس في أن ننهي القسم الاول بالفوز، لكن ما زال امامنا مرحلة الاياب كاملة وسنواصل العمل من أجل تحسين الوضعية "

ويأمل الغرافة صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة تحقيق فوز ثان تواليا بمواجهة الشمال صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط .

ويبحث فريق المدرب الإيطالي اندريا ستراماتشوني عن استثمار العرض الجيد الذي قدمه في الجولة الماضية لجني كامل النقاط من أجل خطف المركز الثالث من العربي في حال تعثر هذا الأخير.

بالمقابل يسعى الفريق الصاعد من الدرجة الثانية تعويض الخسارة امام الريان 1 - 2 الاربعاء وتحقيق نتيجة ايجابية.

وقال المغربي هشام جدران مدرب الشمال "راضون عن نتائج وأداء الفريق في القسم الأول، لكنا ندرك ان المهمة في الاياب لن تكون سهلة لتحقيق هدفنا في الاحتفاظ بمقعدنا في الدرجة الأولى، سنقدم أفضل ما لدينا امام الغرافة للخروج بالنتيجة المامولة .

الدحيل والخور

يأمل الدحيل تأكيد الصحوة التي أظهرها الأربعاء بفوز عريض على الأهلي 6-صفر من خلال تسجيل فوز صريح ثان على حساب الخور.

واستثمر وصيف النسخة السابقة غياب المتصدر السد من أجل تقليص الفارق الى ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده الى النقطة 25 متداركا بسرعة السقوط المفاجئ امام أم صلال 1 -2 في الجولة العاشرة.

بالمقابل يعيش الخور نشوة تحقيق الفوز الاول على حساب قطر 2-1 ليرفع رصيده الى النقطة السابعة مغادرا المركز الأخير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وقال البرتغالي لويس كاسترو مدرب الدحيل "نحن من نجعل المباريات سهلة من خلال التركيز والتسجيل المبكر ، لقد فرضنا هيمنة كبيرة على مجريات المباراة السابقة بنسبة تعدت 73% وقمنا بصناعة قرابة 27 فرصة وسجلنا ستة أهداف..يجب ان نواصل على الوتيرة نفسها ونحصد نقاط المباراة المقبلة امام الخور".

الريان وأم صلال والوكرة

وينشد الريان تحقيق الفوز الثاني تواليا للمرة الأولى في البطولة، بيد ان المهمة لن تكون سهلة امام ام صلال الذي يسجل نتائج جيدة.

ويحتل الريان المركز الثامن برصيد 12 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن قطر، في حين جمع أم صلال 15 نقطة في المركز السادس.

ورغم شوط أول مثالي امام الشمال، الا ان فريق المدرب الفرنسي لوران بلان لم يقنع في الشوط الثاني بتراجع كان عقبه أن يتسرب الفوز.

وحقق أم صلال ثلاثة انتصارات متتالية بقيادة مدربه وسام رزق بديل البرازيلي سيرجيو فارياس جعلت الفريق محط الانظار بعروضه اللافتة.

ويعاود الوكرة (الخامس برصيد 16 نقطة من عشر مباريات) الظهور عندما يواجه العربي الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

وسيتعين على الوكرة خوض المباراة بتوفر 13 لاعبا من بينهم حارس مرمى حسب تعليمات الاتحاد القطري لكرة القدم رغم الاصابات السبعة بفيروس كورونا التي لحقت بلاعبيه.

وتشهد الجولة لقاء الجريحين الأهلي صاحب المركز العاشر بتسع نقاط، وقطر السابع (12 نقطة).