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لوس أنجليس: تألّق الثلاثي المؤلف من ليبرون جيمس والكاميروني جويل إمبيد وكيفن دورانت بشكل لافت، ليقودوا فرقهم إلى انتصارات لافتة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ضرب "الملك" جيمس بقوّة خلال مباراة فريقه لوس أنجليس ليكرز ضد تورونتو رابتورز بعيداً عن قواعده، بتسجيله 36 نقطة بينها 16 في الربع الأخير، ليقوده الى فوز ثمين 128-123 بعد التمديد في سعيه لانتزاع بطاقة التأهل الى البلاي أوف.

وبات جيمس على بعد 20 نقطة لتخطي كارل مالون (36928 نقطة)، ثاني أفضل الهدافين في التاريخ، في حين يبقى الأسطورة كريم عبد الجبار بعيداً برصيد 38387 نقطة.

وقال جيمس "كل ما أقوم به هو المساعدة في تحقيق الفوز. الأمر يتعلّق أيضاً بالمتعة. لم يسر الموسم كما نشتهي، لكني استمتع باللعبة".

ووضع ليكرز بالتالي حداً لثلاث هزائم توالياً، علما بأنه دخل المباراة وقد حقق فوزين في آخر 11 مباراة. وبعد الفوز الأخير، بات رصيده 30 فوزاً مقابل 40 هزيمة في المركز التاسع ضمن المنطقة الغربية.

وبعد أن ظن تورنتو بأنه حسم النتيجة في صالحه عندما سجّل له غاري ترنت جونيور سلة في الثواني الأخيرة ليتقدم فريقه 116-113، انتزع المخضرم راسل وستبروك التعادل بعدها مباشرة بفضل ثلاثية ليفرض التمديد الذي حسمته كتيبة جيمس في صالحها. وانهى وستبروك المباراة مسجلاً "تريبل دابل" مع 22 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، سجل إمبيد 30 نقطة أو اكثر للمرة الرابعة توالياً، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على دالاس مافريكس 111-101.

وانهى إمبيد، أحد المرشحين لإحراز لقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم، المباراة برصيد 32 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة. وأضاف جيمس هاردن 24 نقطة ونجح في 12 تمريرة حاسمة.

وعزّز فيلادلفيا رصيده في المركز الثالث في المنطقة الشرقية بسجل يتضمن 43 انتصارا و26 هزيمة.

وفرض لاعبو سيكسرز رقابة شديدة على نجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش، فاكتفى الأخير بتسجيل 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وبعد أن انهى سيكسرز الشوط الاول متقدما بفارق 5 نقاط، نجح في توسيع الفارق الى 20 في مطلع الربع الأخير.

وتعملق كيفن دورانت بدوره ليساهم في قلب فريقه بروكلين نتس تخلفه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بفارق 18 نقطة في الربع الثالث إلى فوز 128-123 بفضل تسجيله 38 نقطة. كما سجّل زميله سيث كوري 27 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية ليعزّز الفريق رصيده من الانتصارات إلى 37 مقابل 34.

وقال كوري "واجهنا فريقا قويا وكان يتعيّن علينا ان نفوز بهذا المباراة. فرض كيفن (دورانت) نفسه في المباراة من الناحية الهجومية".

واستمر غياب نجم نتس كايري إيرفينغ في المباريات البيتية لفريقه، لأنه يرفض تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وساهم ثلاثة لاعبين في فوز ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية على أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-108، فسجل البديل تايلر هيرو 26 نقطة واضاف كل من بام اديبايو ودانكن روبنسون 19 نقطة للفائز.

واستمر غياب نجم ميامي جيمي باتلر لعدم تعافيه من إصابة في كاحله.

وعزّز كليفلاند كافالييرز آماله ببلوغ البلاي اوف بفوز كفاحي على دنفر ناغتس 119-116 بعد التمديد، بفضل 31 نقطة للفنلندي لاوري ماركانن بينها 6 رميات ثلاثية. ولم تنفع النقاط الـ32 التي سجلها نجم ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش في ابعاد الهزيمة عن فريقه.

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز متصدر الدوري والذي ضمن تأهله إلى الأدوار الاقصائية على شيكاغو بولز خامس المنطقة الشرقية 129-102، نيو أورليانز بيليكينز على سان أنتونيو سبيرز 124-91، وأتلانتا هوكس على ممفيس غريزليز 120-105، ونيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 100-97، وبوسطن سلتيكس على ساكرامنتو كينغز 126-97، ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبرز 121-92، وهيوستن روكتس على إنديانا بايسرز 118-121.