برشلونة: يتكبد نادي برشلونة خسائر مالية فادحة بسبب الموسم الصفري الذي شهد عدم حصوله على أي لقب، فقد ودع جميع البطولات المحلية والقارية، ولن يتأهل بالطبع لمونديال الأندية المقبل، والذي كان يضمن له الحصول على 50 مليون يورو.

ووفقاً لتقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن خسارة لقب الدوري الاسباني لمصلحة الغريم ريال مدريد، وكذلك كأس الملك، ودوري الأبطال، يجعل الموسم كارثياً على المستويات كافة، سواء كروياً أو مالياً، وبالنظر إلى أن برشلونة يعاني في الأساس من أزمات مالية طاحنة، فإن الأزمة تصبح أكثر حدة وتأثيراً في المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وتعرض فريق برشلونة للهزيمة، بالأمس، أمام فريق جيرونا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وخرج برشلونة هذا الموسم بدون الحصول على أي بطولة، حيث أنه خسر كل البطولات التي يشارك فيها، ووفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نادي برشلونة خسر 50 مليون يورو بسبب عدم التأهل لمونديال الأندية المقبل، والذي يقام بنظام جديد، بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي هذا الموسم على يد فريق باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، بأن برشلونة خسر أكثر من 5 مليون يورو بعد الخسارة أمام شاختار وأنتويرب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أيضًا.

وأيضًا هناك بعض الخسائر المحتملة لنادي برشلونة في حال احتلاله المركز الثالث بالدوري الإسباني، حيث أنه سيخسر أكثر من 10 مليون يورو بسبب عدم المشاركة في السوبر الإسباني وأيضًا بسبب مركزه في الليجا.

يذكر أن فريق برشلونة يستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.