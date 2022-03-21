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مدريد : ضرب برشلونة بقوة بالحاقه هزيمة مدوية بغريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب الاخير سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة صعد برشلونة الى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو 1 صفر السبت.

تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الاول حملا توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29) والمدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو (38) بكرتين رأسيتين وتمريرتين من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وحسم الفريق الكاتالوني النتيجة في صالحه بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عندما أضاف فيران توريس الثالث (49) وأوباميانغ الرابع والثاني الشخصي له (53).

والفوز هو الاوّل لبرشلونة على غريمه التقليدي بعد 5 هزائم توالياً أمامه، وذلك في أوّل كلاسيكو في الدوري لمدربه الجديد واسطورته تشافي هرنانديس الذي تسلم تدريبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وهو اللقاء الثالث بين ريال وبرشلونة هذا الموسم، فكان الفوز من نصيب نادي العاصمة في المرتين السابقتين، في "كامب نو" 2 1 في المرحلة العاشرة في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، و3 2 في نصف نهائي كـأس السوبر الاسبانية في جدة في 22 كانون الثاني/يناير.

ووضع برشلونة حداً لتفوق ريال الذي كان فاز في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، ليعادل سلسلة مدرب الأخير بيب غوارديولا (2008 2011)، في حين توقف مسعاه في الاقتراب من الرقم القياسي مع 7 انتصارات حققها نادي العاصمة بين عامي 1962 و1965.

وسقط ريال في حصنه ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم حاصداً 34 نقطة من أصل 45 ممكنة من 10 انتصارات و4 تعادلات أمام كل من فياريال وأوساسونا وقادش سلباً وإلتشي 2 2 وهزيمة.

من ناحيته، لم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي حيث سقط على أرضه أمام ريال بيتيس صفر 1 في المرحلة السادسة عشرة، محققاً سلسلة من 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات وواصل احتفاظه بسجله خالياً من الخسارة في عام 2022.

وخاض النادي الملكي الكلاسيكو بغياب مهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدفين في "لا ليغا" مع 22 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في 25 مباراة، جراء تعرضه لاصابة في ربلة ساقه اليسرى أمام مايوركا في المرحلة الماضية. كما غاب مواطنه فيرلان مندي لاصابته في المقرّب الأيسر.

وحلّ البرازيلي رودريغو بدلاً من بنزيمة.