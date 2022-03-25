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لوس أنجليس: حسم فينيكس صنز صدارة ترتيب الموسم المنتظم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الخميس على مضيفه دنفر ناغتس 140-130، فيما بات ممفيس غريزليز ثاني الفرق المتأهلة إلى الـ"بلاي أوف" باكتساحه إنديانا بايسرز 133-103 رغم غياب نجمه جا مورانت.

ويدين صنز بانتصاره السابع توالياً والستين للموسم مقابل 14 هزيمة إلى ديفن بوكر الذي أمطر سلة ناغتس بـ49 نقطة في لقاء شارك خلاله زميله صانع الألعاب المخضرم كريس بول بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.

وعن تمكن فريقه من حسم صدارة الموسم والمنطقة الغربية وما يترافق معها من أفضلية الملعب خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، قال بوكر "إنه شعور جميل. كانت مباراة حامية جداً. أردناها، أردنا الليلة فوزنا الستين ونجحنا في تحقيقه".

ونجح بوكر في 16 من محاولاته الـ25، بينها 15 من أصل 17 رمية حرة، إضافة إلى تحقيقه 10 تمريرات حاسمة، ليساهم بمساعدة ميكال بريدجز (22 نقطة)، في تعزيز سجل صنز خارج الديار بالفوز الثلاثين من أصل 36 مباراة.

وشارك كريس بول لمدة ثلاثين دقيقة وسجل 17 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و4 متابعات، ولعب دوراً حاسماً في إحباط عزيمة ناغتس بتسجيله أربع رميات حرة في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وغاب بول عن الفريق منذ تعرضه لإصابة في يده اليمنى خلال الفوز على هيوستن روكتس في 16 شباط/فبراير، ومني الفريق في غيابه بأربع هزائم في 15 مباراة.

ورغم 28 نقطة من النجم الصربي نيكولا يوكيتش، مني ناغتس بهزيمته الحادية والثلاثين مقابل 43 فوزاً، لكنه بقي سادساً في ترتيب المنطقة الغربية بفارق مباراة أمام مينيسيوتا تمبروولفز.

أفضل موسم لغريزليز

وبفوز كاسح على إنديانا بايسرز 133-103، بات غريزليز ثاني فريق من المنطقة الغربية بعد صنز يحسم بطاقته الى الـ"بلاي أوف"، بتحقيقه الانتصار الحادي والخمسين في 73 مباراة.

وأكّد غريزليز أنه لا يعتمد على لاعب واحد حتى وإن كان بحجم موارنت، إذ حقق فوزه السادس عشر هذا الموسم من أصل 18 مباراة خاضها من دون نجمه الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في الركبة، وسيبتعد عن الفريق في الأسبوعين المقبلين بحسب مدربه تايلو جنكينز.

وضمن غريزليز تحقيقه أفضل موسم منذ 2014-2015، أي منذ المرة الأخيرة التي فاز فيها الفريق بسلسلة من الـ"بلاي أوف".

وسيعيد النادي تقييم إصابة مورانت في السابع من نيسان/أبريل على أمل أن يكون قد تعافى من أجل العودة إلى الفريق ومساعدته في الأدوار الإقصائية.

وبغياب مورانت، كان ديزموند باين أفضل مسجل لغريزليز بثلاثين نقطة، وأضاف جارين جاكسون 20، فيما حقق ستيفن آدامز 17 متابعة.

باكس والفوز 46

ورغم افتقاده لنجمه المطلق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب إصابة في الركبة اليمنى، بات ميلووكي باكس حامل اللقب على بعد مباراة من ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه واشنطن ويزاردز 114-102.

وسجّل جرو هوليداي 24 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وغرايسون ألن 21 نقطة وبوبي بورتيس 11 مع 12 متابعة، ليقودوا باكس إلى فوزه السادس والأربعين (مقابل 27 هزيمة).

وسقط شيكاغو بولز أمام نيو أورليانز بيليكانز 109-126 بعدما عجز عن إيقاف ديفونتي غراهام (30 نقطة) والليتواني يوناس فالانسيوناس (16 نقطة مع 19 متابعة)، فيما ذهبت جهود نجمه زاك لافين (39 نقطة) سدى.

وحتى بعد تلقيه الهزيمة الحادية والثلاثين مقابل 42 فوزاً، بقي بولز خامساً في ترتيب المنطقة الشرقية بفارق مباراة أمام كليفلاند كافالييرز الذي سقط بدوره أمام تورونتو رابتورز 104-117.

وسجل الكاميروني باسكال سياكام 35 نقطة ليكون بين ستة لاعبين مع 10 نقاط أو أكثر في صفوف الفريق الكندي الذي بات على المسافة ذاتها من كافالييرز (41-32) في الصراع على المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف"، فيما يخوض أصحاب المراكز من 7 إلى 10 في كل من المنطقتين دوراً فاصلاً لتحديد هوية الفرق الأربعة التي ستلحق بأصحاب المراكز الستة الأولى في كل من الشرقية والغربية.