قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الرياض: حسمت أندية الخليج والعدالة والوحدة صعودها لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم للموسم المقبل.

ونجح الخليج في الحفاظ على الصدارة برصيد 66 نقطة إثر تعادله السلبي خارج ملعبه أمام نجران في المرحلة 38 والأخيرة السبت، ليصعد رفقة العدالة وصيف المسابقة بـ66 نقطة، والوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وتعادل العدالة سلبًا مع جدة، فيما فاز الوحدة على الدرعية بنتيجة 3-صفر.

ونجح الوحدة في تحقيق عودة سريعة لدوري النخبة بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى، فيما استعاد العدالة مكانته بين الكبار بعد موسمين في المستوى الثاني، بينما كان آخر ظهور للخليج في دوري الأضواء في موسم 2016-2017.