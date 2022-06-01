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لندن: تأهل منتخب أوكرانيا الجريح إلى الملحق النهائي الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 بفوزه في نصف النهائي على اسكتلندا 3 1 في غلاسكو الاربعاء، ليضرب موعداً مع ويلز الاحد في سعيه للحاق بركب المتأهلين إلى العرس الكروي العالمي في خضم الغزو الذي تتعرض له البلاد من قبل روسيا.

تقدمت أوكرانيا بهدفين بفضل أندري يارمولينكو (33) ورومان ياريمتشوك (49)، قبل أن تحسم اللقاء في الوقت بدل الضائع عبر البديل أرتيم دوفبيك (90+5).

وقلصت اسكتلندا الفارق قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بهدف كالوم ماكغريغور (79).

والمباراة في غلاسكو هي الأولى للمنتخب الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي.

وتأهلت أوكرانيا لملاقاة ويلز في كارديف لحجز مقعد في المونديال العالمي، على أن ينضم المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة الثانية في المونديال مع إنكلترا، الولايات المتحدة وإيران.

وفشلت اسكتلندا في التأهل إلى كأس العالم منذ عام 1998، علماً أنها شاركت 8 مرات في النهائيات بين 1954 و1998 من دون تخطي الدور الأول، فيما شاركت أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، مرة يتيمة في 2006 وبلغت ربع النهائي.

لم يمنع تألق الحارس الاسكتلندي غريغ غوردون من افتتاح الضيوف التسجيل عبر يارمولينكو بعد أيام قليلة من انتهاء عقده مع وست هام الانكليزي، فكسر مصيدة التسلل وسيطر على الكرة عند حافة منطقة الجزاء ليسدد كرة "لوب" فوق الحارس (33).

وضاعف المنتخب الأوكراني النتيجة في الشوط الثاني عبر رأسية ياريمتشوك (49) أمام ذهول جماهير ملعب "هامبدن بارك".

رد المضيف برأسية من جون ماكغين من الامتار الستة مرت بجانب المرمى، قبل أن يصد الحارس الأوكراني جيورجي بوشتان على دفعتين كرة تشي أدامس ثم تسديدة ماكغين (76).