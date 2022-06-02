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أُدرج اسم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في السنة في إنجلترا، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وتضم القائمة أيضا زميلي صلاح في ليفربول: السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك.

كما تضم القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد.

والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، مرشح أيضا، لكن زميله في الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي فاز بلقب هداف الدوري مناصفة مع صلاح، لم يرد اسمه ضمن القائمة.

ومن المقرر إعلان الفائز في 9 يونيو/حزيران.

وكان دي بروين، الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هو أفضل هدافي مانشستر سيتي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، كما كان الأفضل من حيث المساعدة في إحراز الأهداف من خلال 8 تمريرات حاسمة. وحصل بالفعل على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم.

ويهيمن فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، على قائمة الترشيحات، وذلك بعد فوزه بكأسين محليين، وتأخره بهدف واحد فقط عن بطل الدوري مانشستر سيتي، وبلوغه المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، التي خسرها أمام ريال مدريد.

وسجل صلاح 23 هدفا، كما قام بـ13 تمريرة حاسمة، ما جعله يحصل على لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني ثاني أفضل هدافي ليفربول برصيد 16 هدفا.

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أما قائد منتخب هولندا فان ديك، فقد أدى أدوارا دفاعية هامة وساهم في حماية الفريق الذي دخل مرماه 26 هدفا فقط في 38 مباراة بالدوري، وهو أقل فريق يتلقى أهدافا مناصفة مع سيتي البطل.

أما هاري كين فقد فاز بالحذاء الذهبي الموسم الماضي، وتقاسم الجائزة مع صلاح. ومن المفاجئ أن اسم قائد منتخب إنجلترا، الذي سجل 17 هدفا هذا العام، ورد ضمن قائمة المرشحين بدلا من سون هداف توتنهام.

وربما كان من غير المتوقع أيضا ورود اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، ضمن القائمة، إذ أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم في المركز السادس، متأخرا بـ13 نقطة عن المركز الرابع - آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، كان رونالدو من بين أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد صلاح وسون، برصيد 18 هدفا.

جائزة أفضل لاعب شاب

أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين فتضم ستة لاعبين، منهم فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي (22 عاما)، الفائز بالجائزة العام الماضي.

Getty Images أحرز فودين 14 هدفا في شتى المسابقات هذا الموسم

وتضم القائمة ثنائي أرسنال بوكايو ساكا، وإيميل سميث رو، في مجموعة إنجليزية كاملة ليس بها أي لاعبين أجانب.

وباقي المرشحين هم: لاعب وسط تشيلسي كونور غالاغر، وزميله في الفريق المدافع ريس جيمس، وجاكوب رامزي، لاعب وسط أستون فيلا.

وأحرز فودين 9 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة، على الرغم من غيابه عن الشهر الأول من الموسم بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب إنجلترا أثناء بطولة الأمم الأوروبية.

أما ساكا فكان هداف أرسنال هذا الموسم في الدوري برصيد 11 هدفا، وقام أيضا بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة للفريق، مناصفة مع ألكسندر لاكازيت، بواقع سبع تمريرات.

وفي الوقت نفسه، احتل إيميل سميث رو، الذي فاز بأول مباراة دولية له مع إنجلترا هذا الموسم، المركز الثاني في قائمة هدافي أرسنال في الدوري برصيد 10 أهداف.

وأحرز غالاغر، الذي أكمل فترة إعارة إلى كريستال بالاس من تشيلسي، ثمانية أهداف لفريق المدرب باتريك فييرا، وشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني.

أما مدافع تشيلسي جيمس، فمضى على خطى عائلته، إذ ورد اسم أخته ضمن قائمة المرشحات لأفضل اللاعبات الشابات هذا الموسم.

وسجل جيمس خمسة أهداف وقام بتسع تمريرات حاسمة هذا الموسم، بينما لعب أدوارا دفاعية صلبة، في فريق تلقى أهدافًا أقل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مقارنة بأي فريق آخر، باستثناء مانشستر سيتي وليفربول.

كما تميز رامزي لاعب أستون فيلا تحت إدارة ستيفن جيرارد، وأثبت نفسه كلاعب منتظم في الفريق الأول هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي.