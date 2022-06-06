قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو : حقق المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً على نظيره الياباني 1 صفر الاثنين في مباراة دولية ودية قبل خمسة أشهر ونصف من انطلاق مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجل نجم البرازيل نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع نيمار رصيده الدولي إلى 74 هدفاً في 119 مباراة، متخلفا بفارق 3 اهداف عن الرقم القياسي البرازيلي المسجل باسم الاسطورة بيليه.

وصل المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات (رقم قياسي)، آخرها عام 2002، الى اليابان منتشيا بفوز ساحق على نظيره الكوري الجنوبي 5 1 الاسبوع الماضي، لكنه وجد مقاومة كبيرة من منافسه الياباني الذي لعب مدافعا طوال الدقائق التسعين.

وعلى الرغم من استحواذ المنتخب البرازيلي على الكرة بنسبة كبيرة وضغطه المتواصل على مرمى نظيره الآسيوي، فإنه لم يصنع فرصا خطيرة.

وكانت الفرصة الاولى للبرازيل بعد مرور دقيقتين، عندما مرّر نيمار كرة بالكعب باتجاه لوكاس باكيتا فسدّدها الاخير ارتطمت بالقائم.

واحتسبت ضد اليابان ركلات ثابتة عدة خلال الشوط الاول انبرى لواحدة نيمار وسددها في الجدار البشري، ثم حاول رافينيا فمرت الى جانب القائم (39)، وسدد نيمار كرة تصدى لها الحارس الياباني شويتشي غوندا (40).

وقام مدرب البرازيل تيتي باجراء تغييرين منتصف الشوط الثاني، فاخرج فينيسيوس جناح ريال مدريد الإسباني ورافينيا واشرك بدلا منهما غابريال مارتينيلي وغابريال جيزوس، ثم زجّ بمهاجم آخر هو ريشارليسون.

وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة ريشارليسون داخل المنطقة من قبل واتارو اندو، فانبرى لها الاختصاصي نيمار خادعا الحارس غوندا (77).

وركلة الجزاء هي الرابعة تواليا يسجلها نيمار بعد ثنائيته في مرمى كوريا الجنوبية (5 1) الاسبوع الماضي، واخرى في مرمى تشيلي في اذار/مارس الماضي.

بعد الفوز، قال المدرب تيتي الذي سيتخلى عن تدريب البرازيل بعد المونديال "كانت مباراة مرتفعة المستوى، أظهر المنتخبان نوعيتهما وكانت مواجهة تنافسية".

وتابع "كنا مصمّمين على التسجيل وبحثنا عن الهدف الذي أمّن لنا الفوز"، معتبراً ان هذه "الذهنية" قد تصنع الفارق في المونديال.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزه الخامس تواليا وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 13 مباراة منذ نحو عام، علما أن خسارته الاخيرة تعود الى سقوطه امام غريمه التقليدي الارجنتين في نهائي كوبا اميركا في 11 تموز/يوليو عام 2021.

كما انه لم يخسر اي مباراة ضد اليابان في تسع مواجهات (7 انتصارات وتعادلان).