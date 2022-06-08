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ميونخ (ألمانيا): انتزعت إنكلترا تعادلاً قاتلاً من عقر دار ألمانيا 1-1 الثلاثاء على ملعب إليانز أرينا في ميونيخ ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

تقدم المنتخب الألماني بهدف يوناس هوفمان (51)، لكن قائد إنكلترا هاري كاين أدرك التعادل من ركلة جزاء (88).

وكان المنتخب الانكليزي تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى بسقوطه خارج أرضه امام المجر صفر-1، ليحصد أول نقطة له، في حين عاد المنتخب الألماني بالتعادل من إيطاليا 1-1.

وتصدرت إيطاليا المجموعة برصيد 4 نقاط بفوزها الثلاثاء أيضاً على المجر 2-1.

والتعادل هو الثالث توالياً للمانشافت بعد تعادله مع هولندا في آذار/مارس الماضي ودياً ومع إيطاليا السبت الماضي.

كان المنتخب الألماني الطرف الأفضل طوال المباراة لكنه لم يحسن ترجمة أفضليته الى فوز.

تسديدة لكاي هافرتس بعد مرور دقيقة واحدة بين يدي الحارس جوردان بيكفورد. ثم سرعان ما أنقذ كيران تريبييه مرماه من هدف أكيد مشتتاً الكرة امام باب المرمى قبل أن يصل اليها توماس مولر (3).

وكانت الفرصة الأولى لإنكلترا عندما سدد كاين كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي حارس ألمانيا مانويل نوير (7).

وسجل هوفمان هدفاً بعد تمريرة طويلة من نوير لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (23).

وسدد جمال موسيالا كرة على الطاير بين يدي بيكفورد (45).

وأنقذ نوير مرماه من هدف أكيد عندما سدد باكايو ساكا كرة قوية أبعدها الحارس الالماني برد فعل سريع الى ركلة ركنية (45+1).

تسجيل وتعادل

ونجح المنتخب الألماني في افتتاح التسجيل بعد تمريرة ذكية بينية من يوزوا كيميش باتجاه يوناس هوفمان فأطلقها الأخير قوية من داخل المنطقة عجز بيكفورد عن التصدي لها (51).

وكاد المنتخب الإنكليزي يدرك التعادل عندما أطلق مايسون ماونت كرة قوية طار لها نوير وأبعدها ببراعة (55)

ورد عليه بيكفورد بالتصدي لتسديدة توماس مولر (70).

وتدخل نوير مرة جديدة لانقاذ مرماه من هدف أكيد لهاري كاين من مسافة قصيرة جداً (77).

وأنقذ كاين منتخب بلاده من الخسارة عندما ترجم ركلة جزاء إثر عرقلته من مدافع ألمانيا نيكو شلوتربيك خادعاً نوير مسجلاً هدفه الدولي الخمسين في مسيرته.

وبات كاين على بعد 3 أهداف من معادلة الرقم القياسي في المنتخب الإنكليزي المسجل باسم واين روني.