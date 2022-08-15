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لندن: أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي الاثنين اصابة مدافعه البرازيلي دييغو كارلوس بقطع في وتر أخيل، وبالتالي غيابه لأشهر عدة عن الملاعب.

وتعرّض دييغو كارلوس (29 عاماً)، القادم هذا الموسم من إشبيلية الإسباني مقابل صفقة بلغت 31 مليون يورو، للإصابة في أواخر مباراة فريقه ضد إيفرتون (2 1) السبت.

وقال فيلا في بيان بأن "يستطيع أستون فيلا التأكيد بأن دييغو كارلوس تعرض لقطع في وتر أخيل. سيخضع اللاعب لعملية جراحية قبل ان يبدأ برنامج اعادة تأهيل".

ولم يذكر استون فيلا فترة غياب كارلوس عن الملاعب، لكن تقارير اشارت الى هذا النوع من الاصابة يستدعي الغياب لفترة ستة اشهر على الاقل.