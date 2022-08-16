قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



روما : سيفتقد يوفنتوس الإيطالي خدمات نجمه الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا لعشرة أيام على أقل تقدير، وذلك نتيجة تعرضه الإثنين لإصابة في الفخذ الأيسر خلال المرحلة الأولى من الدوري المحلي لكرة القدم ضد ساسوولو (3 صفر)، وفق ما أعلن النادي.

وقال يوفنتوس في موقعه الرسمي الثلاثاء إن الجناح الأرجنتيني البالغ 34 عاماً "خضع صباح اليوم (الثلاثاء) لفحص إشعاعي كشف عن إصابة من مستوى طفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيسر"، مضيفاً "سيتم تقييم وضعه مرة أخرى في غضون عشرة أيام".

وقدم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق مباراة رسمية أولى رائعة بألوان يوفنتوس الإثنين حيث سجل له الهدف الأول من تسديدة "على الطاير" ومرر كرة الهدف الثالث للصربي دوشان فلاهوفيتش الذي كان أيضاً صاحب الهدف الثاني في اللقاء.

لكن الجناح الأرجنتيني اضطر لترك الملعب قبل قرابة نصف ساعة على نهاية اللقاء، بعد شعوره بآلام في فخذه الأيسر.

وسيبتعد دي ماريا على أقل تقدير عن المباراتين المقبلتين ليوفنتوس في الدوري المحلي ضد سمبدوريا (22 آب/أغسطس) وروما (27 منه)، وذلك في وقت تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية أن يمتد غيابه لمدة شهر.

وتشكل إصابة دي ماريا ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي خسر أيضاً جهود الوافد الجديد الآخر الفرنسي العائد الى تورينو مرة أخرى بول بوغبا المتوقع غيابه لخمسة أسابيع على أقل تقدير.

وقرر بوغبا عدم إجراء عملية جراحية في الركبة كانت ستبعده عن مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، مفضلاً الخضوع لعلاج محافظ.