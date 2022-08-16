قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



سينسيناتي (الولايات المتحدة) : تواصلت معاناة المصنفة أولى سابقاً اليابانية ناومي أوساكا، وذلك بانتهاء مشوارها في دورة سينسيناتي الألف لكرة المضرب عند الدور الأول بخسارتها الثلاثاء أمام الصينية جانغ شواي 4 6 و5 7.

ومنذ وصولها الى نهائي دورة ميامي الألف وخسارتها أمام المصنفة الأولى حالياً البولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا عن الذهاب بعيداً في أي من مشاركاتها الأربع التالية.

وقبل وصولها الى الدورة التي حلت وصيفة لها عام 2020، خرجت أوساكا من الدور الثاني لدورة مدريد الألف، الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثمن نهائي دورة سان خوسيه والدور الأول لدورة تورونتو الألف حين انسحبت أمام الاستونية كايا كانيبي بعدما خسرت المجموعة الأولى 6 7 (4 7) وتخلفت في الثانية صفر 3.

واحتاجت جانغ شواي الى ساعة و15 دقيقة لكي تحقق فوزها الأول في هذه الدورة منذ عام 2014 وتلحق بمنافستها اليابانية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزيمتها الثامنة في 21 مباراة خاضتها هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت أوساكا لقبها مرتين عامي 2018 و2020 قبل أن تتأثر بعدها بالمشاكل النفسية التي أبعدتها عن الملاعب لفترة.