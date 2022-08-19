قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ميونخ (ألمانيا): احتفظ البطل الأولمبي النروجي جايكوب إينغبريغتسن الخميس بلقبه في سباق 1500 م خلال بطولة أوروبا لألعاب القوى المقامة في ميونيخ، بعد يومين من فوزه بذهبية 5000 م، محققاً الثنائية للبطولة الثانية توالياً بعد برلين 2018.

وتحت الامطار، هيمن ابن الـ 21 عاماً على سباق 1500 م محققاً رقماً قياسيا أوروبياً قدره 3:32.76 دقائق.

وكان العداء النروجي حقق ثنائية 1500 م و5000 م في دورة برلين 2018 عندما كان في سن الـ 17 عاماً.

قال إينغبريغتسن الذي يتضمن سجله الفوز بالمعدن الأصفر في سباق 1500 م في أولمبياد طوكيو وفضية السباق نفسه وذهبية 5000 م في مونديال يوجين الشهر الفائت بعد تتويجه "ذكّرني المطر بالمنزل".

ونال البريطاني جايك هايوارد الميدالية الفضية (3:34.44 د.)، في حين حلّ الاسباني ماريو غارسياً ثالثاً وحصل على البرونزية (3:34.88 د.).

الثأر

ورغم هذا الفوز، فشل إينغبريغتسن في الثأر من البريطاني جايك وايتمان الذي كان أسقطه في سباق 1500 م في يوجين الأميركية والذي فضّل عدم المشاركة في هذا السباق في البطولة الأوروبية والتركيز على مسافة 800 م.

وفرض إينغبريغتسن ايقاعه باكراً في طريقه للفوز تحت المطر في استاد ميونيخ الأولمبي.

ومع وجود عدد من العدائين السريعين في الامتار الاخيرة، تصدر النروجي السباق في وقت مبكر وركض بوتيرة سريعة وبعد لفة أولى رائعة (56.4 ثانية)، حافظ إينغبريغتسن على إيقاعه الذي لا يلين، فيما لاحقه غارسيا كظله.

وبدا النروجي غير ملموس في اللفة الأخيرة واندفع قبل 200 م من النهاية بشكل أسرع لينفرد بالصدارة محققاً فوزاً تاريخياً. في حين كان هيوارد يتقدم على غارسيا للمركز الثاني.

وتنضوي النسخة الـ25 من بطولة أوروبا لألعاب القوى ضمن النسخة الثانية من دورة الألعاب الأوروبية المقامة في ميونيخ بين 11 و21 آب/أغسطس والتي تضم رياضات أخرى مثل كرة الطائرة الشاطئية، الجمباز، كرة الطاولة وغيرها...