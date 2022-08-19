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باريس : أكد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جرمان بطل فرنسا الجمعة عدم وجود "أي خلاف" بين نجمي الفريق كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، واصفاً سوء التفاهم الذي حصل بينهما خلال الفوز على مونبلييه 5 2 في المرحلة الماضية بشأن هوية مسدد ركلة الجزاء بمجرد "ظاهرة ثانوية".

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تحضيراً للمواجهة المنتظرة أمام مضيفه فريقه السابق ليل ضمن منافسات المرحلة الثالثة الأحد "اجتمعنا بسرعة في اليوم التالي لتسوية كل ذلك، لنقول ما نريد قوله بيننا".

وأضاف مدرب نيس السابق والمنتقل هذا الصيف إلى العاصمة باريس "لقد قضينا أسبوعاً ممتعاً للغاية في العمل، وعمل الجميع بشكل جيد واستمتعت بكل الجلسات هذا الأسبوع واختفت هذه الظاهرة سريعاً، أي في اليوم التالي لاجتماعنا".

وبدا التوتر واضحاً بين اللاعبين خلال المباراة ضد مونبلييه التي شهدت إهدار مبابي ركلة جزاء، ثم احتساب واحدة اخرى انبرى لها البرازيلي بنجاح، مانعاً بشكل أو بآخر المهاجم الفرنسي من تسديدها على الرغم من طلب الأخير القيام بذلك.

ولم يكن مبابي منذ اللحظات الأولى للمباراة على ما يرام، فعندما سدّد كرة عرضية تحوّلت هدفا عن طريق الخطأ من احد مدافعي مونبلييه لم يحتفل كما يجب، كما انه قام بتصرفات على أرض الملعب لا تليق بسمعته وخذل زملاءه وانصار النادي على حد سواء، بحسب تقارير صحافية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما سار لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا بالكرة في وسط الملعب ومعه مبابي الى اليسار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اليمين، مرّر باتجاه الأخير وهو الأمر الذي لم يعجب مهاجم منتخب "الديوك"، فتوقف عن الركض فجأة باتجاه منطقة الجزاء لإكمال الهجمة.

وما زاد الطين بلة، بأن نيمار أعجب بتغريدة تم فيها انتقاد مبابي على تصرفاته.

وأوضح غالتييه بعد المباراة أن "الأمور قد احتُرمت" فيما يتعلق بتنفيذ ركلة الجزاء.

وأردف الجمعة ان التراتبية "لا يمكن إلا أن تكون قابلة للتعديل" و"هناك ترتيب محدد في هذه المباراة، مبابي الرقم واحد وثم نيمار الرقم 2. ثم هناك تفسير للتراتبية في حالة ركلة الجزاء الثانية. تبادلا الحديث وتناقشا، شعر +ناي+ بأنه يريد تنفيذ الركلة وسمح له مبابي بذلك".

وتابع المدرب الفرنسي أن من بين المسددين أيضاً ميسي والمدافع الإسباني سيرخيو راموس، مشيراً إلى أنه "من المهم لمهاجمينا تسجيل الأهداف من أجل الحفاظ على الثقة".