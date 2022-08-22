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سيدني: استعان المنتخب الأسترالي لكرة القدم بمدربه السابق الهولندي غوس هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وذلك وفق ما أعلن الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.

وسيتولى هيدينك الذي أعاد أستراليا الى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادتها الى الى مونديال ألمانيا 2006 حيث وصلت الى الدور ثمن النهائي، مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا في 22 أيلول/سبتمبر في بريزبين.

وقال الهولندي البالغ 75 عاماً إنه "سعيد بالذهاب الى هناك (أستراليا) لأني أتحدث مع الناس بين الحين والآخر عن مسيرتي، ودائماً ما أركز على تجربتي مع (سوكيروس)"، في إشارة منه الى لقب المنتخب الأسترالي الذي أشرف عليه هيدينك في 13 مباراة بين 2005 و2006 حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وتابع "هذا الفصل من مسيرتي منحني الكثير من الطاقة. لقد التقيت أناساً لطفاء جداً ومنفتحين جداً، وهذا ما أعجبني كثيراً".

مساعدة أرنولد

وسيعود هيدينك من اعتزاله التدريب لمساعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب غياب مساعد الأخير الهولندي الآخر رينيه ميولنستين في تلك الفترة لتواجده في أوروبا من أجل متابعة منافسي أستراليا في المجموعة الرابعة المنتخبين الفرنسي حامل اللقب والدنماركي.

ورأى أرنولد الذي كان أحد مساعدي هيدينك في مونديال ألمانيا 2006، أن وجود الهولندي سيلهم ويحفز المنتخب، مضيفاً "غوس رائع في رواية القصص، وبالتالي أتطلع بفارغ الصبر لرؤية تأثيره على هذا الجيل الحالي من اللاعبين الأستراليين".

وتابع "يعرف الكثير من شباننا مآثره وإنجازاته على المستوى الدولي، لكن لم تتح لهم الفرصة مطلقاً لمقابلته".

وبالإضافة الى فترتيه كمدرب موقت لتشلسي الإنكليزي، أشرف هيدينك خلال مسيرته التدريبية الطويلة على العملاق الإسباني ريال مدريد ومواطنه أيندهوفن وفالنسيا الإسباني، الى جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.

لكن قد تكون قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية المضيف مشاركة مع اليابان لمونديال 2002 الى الدور نصف النهائي للنهائيات العالمية، أبرز انجازاته على الإطلاق.