قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



روما: حقق روما انتصاره الثاني توالياً بفوزه الصعب على ضيفه كريمونيزي 1 صفر الإثنين، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نادي العاصمة بالنقاط الثلاث إلى مدافعه المخضرم الانكليزي كريس سمولينغ (32 عاماً) الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وخسر روما جهود جناحه نيكولو زانيولو اثر اصابته بكتفه الأيسر ليخرج على حمالة قبل نهاية الشوط الأوّل، وانضم إلى الوافد الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى خلال التمارين مساء الأحد، ما سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب، حيث باتت مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر نهاية العام الحالي موضع شك.

ورفع روما الذي استهل الموسم الجديد بفوزه بالنتيجة ذاتها على ساليرنيتانا رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع كل من إنتر الفائز على سبيتسيا 3 صفر السبت ونابولي المنتشي بفوزه العريض على مونتسا برباعية نظيفة الأحد.

ثالث مدرب

وبات البرتغالي جوزيه مورينيو ثالث مدرب لروما خلال حقبة نظام منح الفائز ثلاث نقاط منذ موسم 1994 1995، يفوز بمباراتيه الاوليين في بداية الموسم خلال موسمين متتاليين بعد لوتشانو سباليتي (2006 2007 و2007 2008) والفرنسي رودي غارسيا (2013 2014 و2014 2015).

على الملعب الأولمبي، ظهر روما بصورة متواضعة في الشوط الاول ليتلقى ضربة معنوية ثانية خلال 24 ساعة باصابة زانيولو بعد فينالدوم، ليخرجه مورينيو بين الشوطين ويدخل ستيفان الشعراوي بدلاً منه.

مع بداية الشوط الثاني، هدد الفريق الضيف سريعاً روما فسدد الوافد الجديد من فينورد الهولندي المهاجم النيجيري سيرييل ديسيرس كرة على الطاير من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة (47)، قبل أن يتصدى حارس كريمونيزي الروماني إيونوت أندري رادو بقبضته لتسديدة قوية من خارج المنطقة للشعراوي اصطدمت بالعارضة وعادت إلى الوافد الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا تابعها خارج الخشبات الثلاث (55).

رأسية

وافتتح روما التسجيل بفضل رأسية مدافعه سمولينغ من دون اي مراقبة بعد ركلة ركنية نفذها القائد لورنتسو بيليغريني (65)، وكاد روما يضيف الثاني بعد لعبة جماعية وصلت الكرة داخل المنطقة إلى المهاجم الانكليزي تامي ابراهام ليسدد كرة قوية صدها الحارس (71)، في حين كاد السويسري شارل بيكل يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم (90+1).