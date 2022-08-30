قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن : حث الالماني يورغن كلوب مالكي فريقه ليفربول على "المخاطرة أكثر قليلاً" في البحث عن لاعب وسط قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

تلقى كلوب دعمًا من مالكي النادي هذا الصيف بعد أن ضم المهاجم الاوروغوياني داروين نونييز من بنفيكا، البرتغالي فابيو كارفالو والاسكتلندي كالفين رامسي.

قد تكلف هذه الصفقات ليفربول أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (116 مليون دولار)، لكنه استعاد جزءًا كبيرًا من هذا الإنفاق من خلال بيع اللاعبين.

وإدراكًا منه للإنفاق الضخم من قبل العديد من منافسي ليفربول على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، يسعى كلوب لتعزيز خط وسطه الذي يغيب عنه العديد من اللاعبين بداعي الاصابة.

ومع ذلك، يعترف الألماني بأنه لا يتحكم بميزانية النادي ولا يرغب في الدخول في جدال علني حول هذا الموضوع.

قال أمام الصحافيين الثلاثاء على هامش المباراة ضد ضيفه نيوكاسل الاربعاء عندما سئل عما إذا كان يشعر بأنه مدعوم في سوق الانتقالات "ما لا يعجبني هو إذا قلت الآن +لست متأكدًا+ في حين أنتم ستعظمّون الامور".

وتابع "ماذا تعني +مدعوم+؟ كان الوضع دائمًا على هذا النحو. هل هو دائما سهل؟ لا. هل نناقش هذا النوع من الأشياء علنًا؟ بالطبع لا"، وأضاف "سأقول الأمر على هذا النحو، من وقت لآخر، سأكون مستعدًا للمخاطرة أكثر قليلاً لكنني لا أقرر ذلك ولا بأس بذلك. نحاول كل شيء حتى الساعات الاخيرة" من السوق.

عاد كورتيس جونز والكاميروني جويل ماتيب إلى التدريبات بينما يحرز المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا والاسباني تياغو ألكانتارا تقدمًا واعدًا.