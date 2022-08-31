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موسكو: في ما يأتي المحطات الكبرى من حكم ميخائيل غورباتشيف الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاما، منذ وصوله إلى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي عام 1985 وحتى استقالته عام 1991.
11 آذار/مارس: انتخاب ميخائيل غورباتشيف (54 عاما) على رأس الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي.
15 تشرين الأول/أكتوبر: غورباتشيف يعرض خطة لإعادة الهيكلة الاقتصادية عرفت بخطة بالبيريسترويكا.
26 نيسان/أبريل: انفجار في محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا. السلطة تخفي الكارثة على مدى أيام ما ساهم في تعرض مئات آلاف الأشخاص لإشعاعات.
23 كانون الأول/ديسمبر: عودة المعارض الحائز جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف إلى موسكو بعد سبع سنوات في المنفى القسري في غوركي (نيجني نوفغورود).
8 كانون الأول/ديسمبر: توقيع معاهدة إزالة الصواريخ النووية المتوسطة المدى في واشنطن خلال ثالث قمة بين رونالد ريغن وغورباتشيف.
7 كانون الأول/ديسمبر: غورباتشيف يعلن في الأمم المتحدة في نيويورك أن الاتحاد السوفياتي سيخفض أحاديا عديد قواته في أوروبا الشرقية والشطر الأوروبي من الاتحاد السوفياتي بـ500 ألف عنصر.
15 شباط/فبراير: انتهاء انسحاب القوات السوفياتية من افغانستان بعد حرب استمرت عشر سنوات.
16 أيار/مايو: قمة في بكين بين غورباتشيف والزعيم الصيني دينغ هسياو بينغ، أرست تطبيع العلاقات بعد خلاف استمر ثلاثين عاما.
12/15 حزيران/يونيو: غورباتشيف يعلن من بون (ألمانيا الاتحادية) حيث استقبل استقبالا حافلا أن جدار برلين سيسقط حين "تنتفي الظروف التي ولّدته".
7 تشرين الأول/أكتوبر: غورباتشيف يعلن في برلين الشرقية أمام الزعيم الألماني الشرقي إريش هونيكر أن "من يتأخر تعاقبه الحياة". وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر سقط جدار برلين.
1 كانون الأول/ديسمبر: لقاء تاريخي مع البابا يوحنا بولس الثاني.
11 آذار/مارس: ليتوانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفياتي. وفي 13 كانون الثاني/يناير 1991 الدبابات السوفياتية تدخل فيلنيوس (14 قتيلا و700 جريح).
15 آذار/مارس: انتخاب غورباتشيف رئيسا للاتحاد السوفياتي لخمس سنوات، في منصب أنشئ حديثا.
16 تموز/يوليو: غورباتشيف والمستشار الألماني الغربي هلموت كول يتفقان على المانيا موحدة سيدة لها الحرية في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
15 تشرين الأول/أكتوبر: منح غورباتشيف جائزة نوبل للسلام.
12 حزيران/يونيو: انتخاب بوريس يلتسين رئيسا لروسيا الاتحادية.
31 تموز/يوليو: توقيع معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
19/21 آب/أغسطس: محاولة انقلاب دبرها الشيوعيون المحافظون ضد غورباتشيف الذي كان موجودا في القرم. وأدى ذلك إلى تعليق الحزب الشيوعي وسرّع سقوط الاتحاد السوفياتي.
8 كانون الأول/ديسمبر: رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروس يعلنون في مينسك (بيلاروس) أن الاتحاد السوفياتي "لم يعد موجودا".
25 كانون الأول/ديسمبر: غورباتشوف يُعلِن "وقف مهامه" كرئيس للاتحاد السوفياتي.
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