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موسكو: في ما يأتي المحطات الكبرى من حكم ميخائيل غورباتشيف الذي توفي الثلاثاء عن 91 عاما، منذ وصوله إلى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي عام 1985 وحتى استقالته عام 1991.



11 آذار/مارس: انتخاب ميخائيل غورباتشيف (54 عاما) على رأس الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي.

15 تشرين الأول/أكتوبر: غورباتشيف يعرض خطة لإعادة الهيكلة الاقتصادية عرفت بخطة بالبيريسترويكا.

26 نيسان/أبريل: انفجار في محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا. السلطة تخفي الكارثة على مدى أيام ما ساهم في تعرض مئات آلاف الأشخاص لإشعاعات.

23 كانون الأول/ديسمبر: عودة المعارض الحائز جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف إلى موسكو بعد سبع سنوات في المنفى القسري في غوركي (نيجني نوفغورود).

8 كانون الأول/ديسمبر: توقيع معاهدة إزالة الصواريخ النووية المتوسطة المدى في واشنطن خلال ثالث قمة بين رونالد ريغن وغورباتشيف.

7 كانون الأول/ديسمبر: غورباتشيف يعلن في الأمم المتحدة في نيويورك أن الاتحاد السوفياتي سيخفض أحاديا عديد قواته في أوروبا الشرقية والشطر الأوروبي من الاتحاد السوفياتي بـ500 ألف عنصر.

15 شباط/فبراير: انتهاء انسحاب القوات السوفياتية من افغانستان بعد حرب استمرت عشر سنوات.

16 أيار/مايو: قمة في بكين بين غورباتشيف والزعيم الصيني دينغ هسياو بينغ، أرست تطبيع العلاقات بعد خلاف استمر ثلاثين عاما.

12/15 حزيران/يونيو: غورباتشيف يعلن من بون (ألمانيا الاتحادية) حيث استقبل استقبالا حافلا أن جدار برلين سيسقط حين "تنتفي الظروف التي ولّدته".

7 تشرين الأول/أكتوبر: غورباتشيف يعلن في برلين الشرقية أمام الزعيم الألماني الشرقي إريش هونيكر أن "من يتأخر تعاقبه الحياة". وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر سقط جدار برلين.

1 كانون الأول/ديسمبر: لقاء تاريخي مع البابا يوحنا بولس الثاني.

11 آذار/مارس: ليتوانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفياتي. وفي 13 كانون الثاني/يناير 1991 الدبابات السوفياتية تدخل فيلنيوس (14 قتيلا و700 جريح).

15 آذار/مارس: انتخاب غورباتشيف رئيسا للاتحاد السوفياتي لخمس سنوات، في منصب أنشئ حديثا.

16 تموز/يوليو: غورباتشيف والمستشار الألماني الغربي هلموت كول يتفقان على المانيا موحدة سيدة لها الحرية في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

15 تشرين الأول/أكتوبر: منح غورباتشيف جائزة نوبل للسلام.

12 حزيران/يونيو: انتخاب بوريس يلتسين رئيسا لروسيا الاتحادية.

31 تموز/يوليو: توقيع معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

19/21 آب/أغسطس: محاولة انقلاب دبرها الشيوعيون المحافظون ضد غورباتشيف الذي كان موجودا في القرم. وأدى ذلك إلى تعليق الحزب الشيوعي وسرّع سقوط الاتحاد السوفياتي.

8 كانون الأول/ديسمبر: رؤساء روسيا وأوكرانيا وبيلاروس يعلنون في مينسك (بيلاروس) أن الاتحاد السوفياتي "لم يعد موجودا".

25 كانون الأول/ديسمبر: غورباتشوف يُعلِن "وقف مهامه" كرئيس للاتحاد السوفياتي.