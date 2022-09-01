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بكين: أُجّلت مجدداً بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة والتي كانت مرتقبة العام المقبل في الصين، حتى آذار/مارس 2025، وفق ما أعلن المنظمون الخميس، وسط استمرار سياسة "صفر حالات" التي تعتمدها بكين وتخيّم على الأحداث الدولية.

وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل الحدث الذي من المقرر اقامته في مدينة نانجينغ في شرق الصين، منذ بداية الجائحة في العام 2020.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان إن "هذا القرار اتّخذ ... بسبب الظروف الوبائية المستمرة"، معرباً في الوقت نفسه عن "أسفه" للقرار.

وقال رئيس الاتحاد، الألماني سيباستيان كو "نشعر بخيبة أمل لأننا اضطررنا إلى تأجيل هذا الحدث مرة أخرى بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".

وذكر البيان أن بطولة 2024 التي ستقام في غلاسكو ستستمر كما هو مخطط لها.

أحداث دولية

ورغم نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في عام 2022 مع عدم تفشي الجائحة بشكل كبير، فقد ألغت الصين سلسلة من الأحداث الرياضية الدولية هذا العام بسبب الوباء.

ففي أيار/مايو الماضي، أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أنه سيؤجل دورة الألعاب الآسيوية في أيلول/سبتمبر، والمقرر عقدها في مدينة هانغجو الصينية، إلى العام المقبل.

وفي الشهر نفسه، انسحبت الصين من استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بسبب الجائحة نفسها.

وتسجّل الصين أكثر من ألف إصابة جديدة يومياً بكوفيد-19 منذ منتصف آب/أغسطس الماضي، وتكافح من أجل القضاء على انتشار الوباء الذي يؤثر على قطاعي الصناعة والسياحة الرئيسيين في البلاد.