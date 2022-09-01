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مدريد : التحق الحارس الفرنسي لوكا زيدان، نجل بطل مونديال 1998 ونجم ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين، بالدرجة الثانية الإسبانية لكرة القدم من أجل الدفاع عن مرمى إيبار بعقد لموسمين وفق ما أعلن الأخير الخميس.

وكان الحارس البالغ 24 عاماً من دون نادٍ منذ انتهاء عقده مع رايو فايكانو في الأول من حزيران/يونيو.

وبات زيدان عاشر لاعب جديد ينضم لإيبار هذا الصيف ضمن مسعى الفريق للعودة الى الدرجة الأولى التي غادرها نهاية موسم 2020 2021.