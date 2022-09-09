قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



دبي: أكد الشارقة طموحاته الكبيرة هذا الموسم بعد صفقاته الجديدة وأحدثها الدولي البوسني ميراليم بيانيتش الذي تألق في الفوز الكبير على ضيفه بني ياس 3-صفر الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الأماراتي لكرة القدم.

ورفع الشارقة رصيده الى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لبني ياس.

وتعاقد الشارقة الأربعاء مع بيانيتش (32 عاماً) لمدة عامين قادماً من برشلونة الإسباني بعقد انتقال حر، ليتابع الفريق الملقب بـ"الملك" صفقاته المميزة هذا الموسم بعدما كان ضم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير من فياريال، ولاعب الوسط الدولي ماجد حسن من شباب الأهلي.

ركلة جزاء

وبدا بيانيتش بحلة جيدة في ظهوره الأول ولعب لمدة 77 دقيقة، ليخوض أول مباراة رسمية هذا الموسم بعدما بقي خارج حسابات الفريق الكاتالوني في أول أربع مباريات في الـ"ليغا".

ودشّن اللاعب السابق لروما ويوفنتوس الإيطاليين رصيد أهدافه عبر ركلة جزاء اكتسبها المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الذي كان أحد نجوم المباراة بعدما سجل أيضاً هدفاً ومرر كرة حاسمة.

وافتتح الشارقة التسجيل بعد ركنية رفعها بيانيتش لعبها سالم سلطان برأسه سددها ألكاسير رائعة في الشباك (15)، ليسجل المهاجم السابق لفالنسيا وبرشلونة وفياريال وبوروسيا دورتموند الألماني هدفه الثاني في الموسم في ثاني مباراة له.

وتحصّل ألكاسير على ركلة جزاء سددها بيانيتش بنجاح (39)، وأضاف أصحاب الأرض الثالث بعد سلسلة تمريرات وصلت إلى ألكاسير ومنه للبرازيلي لوان بيريرا سددها زاحفة في الشباك(42).

وفي مباراة أخرى، سجل علي مبخوت ثلاثية وقاد فريقه الجزيرة للفوز على مضيفه خورفكان 4-2، في مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.

وافتتح خورفكان التسجيل مع نهاية الشوط الأول عبر سالم علي(45+1)، لكن الروماني فلورين تاناسي أدرك التعادل (47).

واحتسب الحكم ثلاث ركلات جزاء على التوالي للجزيرة، سجل مبخوت اثنتين منها (60 و71) وأهدر الثالثة (79)، قبل أن يسجل هو نفسه الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثالث (83).

وكان البرتغالي إيلتون فيليبي سجل الهدف الثاني لخورفكان (66).

شباب الأهلي

في المقابل، فاز شباب الأهلي على مضيفه دبا الفجيرة بهدفين للبرازيلي يوري سيزار (66) والمالي شيكنا دومبيا (86)، مقابل هدف للمونتينيغري ألكسندر شتشيكتش (45+1).

كما فاز الوصل على مضيفه البطائح بهدفين للبرازيلي جيلبرتو دي سوزا(45 و74) مقابل هدف للكاميروني أناتول ابانغ (54).

ويلعب في ختام المرحلة السبت، العين مع الظفرة، والنصر مع عجمان، والوحدة مع الاتحاد كلباء.