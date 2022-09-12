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لندن : أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين عن استئناف منافساتها نهاية الاسبوع باستثناء ثلاث مواجهات بينها تشلسي وضيفه ليفربول، بعد تأجيل مباريات المرحلة السابقة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان للرابطة "ستُستأنف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع بعد توقف مؤقت احترامًا لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف "ستقام سبعة من المباريات العشر نهاية الاسبوع، مع تأجيل ثلاث مواجهات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة" ونقص في موارد الشرطة.

وأشار الى أن مباريات المرحلة الثامنة التي ستتأجل هي تشلسي وضيفه ليفربول، مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد المقررتان الاحد، بالاضافة الى مباراة برايتون على أرضه ضد كريستال بالاس السبت التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب إضراب عمال السكك الحديد.

وأوضحت الرابطة "بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاث" على أن تعلن "في الوقت المناسب" عن موعدها الجديد.

وأضافت الى أنه سيتم تغيير موعد انطلاق مباراتين، بينهما أرسنال ومضيفه برنتفورد الاحد التي تم تقديمها ساعتين.

وكانت أعلنت الرابطة الجمعة الفائت تأجيل مباريات المرحلة السابعة بعد يوم من وفاة الملكة التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة على مدى سبعين عامًا.

اتخذت الرابطة هذا القرار على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني مع تمنٍ بتجنب إقامة أحداث خلال يوم الجنازة الذي بات مقررًا الاثنين المقبل في 19 الحالي.

وتأجلت مباراة أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي وضيفه أيندهوفن الهولندي، المقررة الخميس ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بسبب نقص في موارد الشرطة في لندن وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة (ويفا) الاثنين.