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إيلاف من الرباط: كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، الاثنين، عن لائحة موسعة من 31 لاعبا، استعدادا للمعسكر المبرمج بإسبانيا، والذي يخوض خلاله "أسود الأطلس" مباراتين وديتين ضد الشيلي، يوم 23 سبتمبر الجاري ببرشلونة على أرضية ملعب إسبانيول، والباراغواي يوم 27 من نفس الشهر بإشبيلية على أرضية ملعب ريال بيتيس.

وشهدت اللائحة عودة حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويونس بلهندة لاعب أضنة دمير سبور التركي، مع توجيه الدعوة لأول مرة لعبد الحميد الصابيري لاعب سامبدوريا الإيطالي ووليد شيديرا لاعب باري الإيطالي. فيما غاب اسم عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي، مع تسجيل غياب عدد من اللاعبين الذين دأب المدرب السابق البوسني وحيد خاليلوزيتش على استدعائهم، من قبيل أيمن برقوق وسفيان العكوش وفيصل فجر وسفيان شاكلا. فيما غاب نايف أكرد لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي وعمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي للإصابة.

وضمت القائمة في حراسة المرمى ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ومنير المحمدي (الوحدة السعودي) وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) ورضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)؛ وفي خط الدفاع أشرف داري (بريست الفرنسي) وسامي مايي (فيرينكفاروسي المجري) وجواد الياميق (ريال بلد الوليد الإسباني) ورومان سايس (بشيكتاش التركي) وبدر بانون (قطر القطري) وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) ونصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) وحمزة الموساوي (نهضة بركان) ويحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)؛ وفي خط الوسط يونس بلهندة (أضنة دمير سبور التركي) وسفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) ويحيى جبران (الوداد البيضاوي) وعبد الحميد الصابيري (سامبدوريا الإيطالي) وإلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) وأمين حارث (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) وسليم أملاح (ستاندار دو لييج البلجيكي) وعز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)؛ وفي خط الهجوم حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) ومنير الحدادي (خيتافي الإسباني) وسفيان رحيمي (العين الإماراتي) وعبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني) وزكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي) وسفيان بوفال (أنجيه الفرنسي) وأيوب الكعبي (هاتي سبور التركي) وريان مايي (فيرينكفاروسي المجري) ويوسف النصيري (إشبيلية الأإسباني) ووليد شديرا (باري الإيطالي).



