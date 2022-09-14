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لشبونة: أسقط سبورتينغ البرتغالي ضيفه توتنهام الانكليزي 2 صفر بهدفين قاتلين لبديليه ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة.

وسجل باولينيو الهدف الاول في الدقيقة 90 والبرازيلي أرثر غوميش بعد ثوان من نزوله الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+3).

وكان كل من الفريقين حقق الفوز في مباراته الاولى، سبيرز على مرسيليا الفرنسي 2 صفر في لندن وسبورتينغ خارج أرضه 3 صفر ضد أينتراخت فرانكفورت الالماني حامل لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، واللذين يلعبان لاحقًا في فرنسا.

وكانت هذه الخسارة الاولى لتوتنهام في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وأجرى المدرب الايطالي أنتونيو كونتي تغييرًا وحيدًا على التشكيلة التي فازت على مرسيليا مشركًا الويلزي بن ديفيس في الدفاع بدلا من الفرنسي كليمان لانغليه، على غرار المدرب روبن أموريم الذي دفع بنونو سانتوش بدلا من الهولندي جيريمياه سان جوست الذي خرج مصابًا ضد فرانكفورت.

ولم يشهد نصف الساعة الاول فرص خطيرة من الطرفين باستثناء تسديدة لبيدرو غونسالفيش من مشارف المنطقة إثر مرتدة أبعدها الحارس الفرنسي هوغو لوريس الى ركنية (7)، ورأسية للبرازيلي ريشارليسون، صاحب الثنائية ضد مرسيليا، بعد عرضية نحو القائم البعيد من الكراوتي إيفان بيريشيتش كانت سهلة بين يدي الحارس أنتونيو أدان (26).

حاول بعدها البرازيلي إيميرسون برأسية لصالح الضيوف كانت سهلة للحارس (30)، قبل أن يجد ريشارليسون طريقة الى الشباك إثر تمريرة في العمق لكنه كان متسللا (43).

الفرصة الأخطر

وأتت الفرصة الاخطر في الشوط الاول في الوقت بدل الضائع بعد مجهود ومهارات فردية رائعة من الانكليزي ماركوس إدواردز الذي انطلق من قرابة خط منتصف الملعب وراوغ عدة لاعبين في طريقه الى داخل المنطقة ليمرر الكرة الى فرانشيسكو ترينكاو الذي أعادها سريعًا له سددها قوية أبعدها لوريس الى ركنية (45+2).

وقام النادي اللندني بانطلاقة قوية للشوط الثاني مهددًا على دفعتين عبر إيميرسون أولا برأسية (48) ومن ثم بتسديدة من مسافة قريبة (49)، أبعدهما أدان.

وكان بعدها الدور على هاري كاين الذي سدد كرة قوية من الجهة اليسرى للمنطقة أبعدها الحارس ارتطمت بصدر أحد زملائه وكادت أن تخدعه وتواصل طريقها الى المرمى لكنه التقطها (54).

لم يشهد بعدها الشوط الثاني العديد من الفرص الى حين تسديدة قوية من الاسباني بيدرو بورو في الدقيقة الاخيرة أنقذها لوريس ببراعة وحولها الى ركنية. ومن الكرة الناتجة عنها التي نفذها غونشالفيش، تابع باولينيو الذي دخل في الدقيقة 76، الكرة رأسية في الشباك.