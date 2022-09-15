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الرياض: أعلن المنتخب السعودي خوضه ثماني مباريات ودية على مدى الشهرين المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري في 23 أيلول/سبتمبر الحالي، على أن يواجه نظيره الأميركي في 27 من الشهر نفسه.

ويخوض "الأخضر" خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 3 مباريات ودية أخرى، أمام مقدونيا في 22، ألبانيا في 26، وهندوراس في 30 منه.

ويختتم السعوديون التحضيرات بثلاث مباريات ودية أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا في 6 و10 و16 تشرين الثاني/نوفمبر توالياً.

وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.