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الرياض: أعلن المنتخب السعودي خوضه ثماني مباريات ودية على مدى الشهرين المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري في 23 أيلول/سبتمبر الحالي، على أن يواجه نظيره الأميركي في 27 من الشهر نفسه.
ويخوض "الأخضر" خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 3 مباريات ودية أخرى، أمام مقدونيا في 22، ألبانيا في 26، وهندوراس في 30 منه.
ويختتم السعوديون التحضيرات بثلاث مباريات ودية أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا في 6 و10 و16 تشرين الثاني/نوفمبر توالياً.
وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
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