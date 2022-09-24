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برشلونة: أكد نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم السبت إصابة ثنائي الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو والوافد الجديد إلى صفوفه هذا الصيف الفرنسي جول كونديه خلال تأدية واجبهما الدولي استعداداً لمونديال قطر 2022.

وأصيب أراوخو بتمزق في عضلات الفخذ ليخرج منذ الدقيقة الأولى في الخسارة أمام إيران صفر-1 ودياً، فيما يعاني كونديه بدوره من اصابة في فخذه حيث خاض 23 دقيقة فقط في فوز فرنسا على النمسا 2-صفر الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسيغيب المدافعان عن المباراة القادمة لبلادهما ومن المحتمل ألا يكونا متاحين لمباريات برشلونة الأولى عندما تستأنف الدوريات الأوروبية نشاطها عقب نهاية النافذة الدولية.

وبات مدرب النادي الكاتالوني لاعب وسطه السابق تشافي هرنانديس أمام معضلة تجديد خط الدفاع وتعويض غياب هذاالثنائي مع اقتراب موعد الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في 16 تشرين الأول/أكتوبر، حيث من المرجح أن يعمد إلى اعادة اقحام المخضرم جيرارد بيكيه الذي بات يلازم مقاعد البدلاء.

في المقابل، وبعد وصوله حديثاً قادماً من إشبيلية، بات كونديه جزءًا أساسياً من دفاع برشلونة، وغالباً ما يلعب في مركز الظهير الأيمن، في حين تشير تقارير اسبانية إلى أن الدولي الفرنسي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، على الرغم من أن النادي لم يحدد مدة التعافي.

ويعاني برشلونة من عدة اصابات في صفوف لاعبيه الدوليين خلال النافذة الدولية، اذ تعرض أيضاً مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي لإصابة في أوتار ركبته الخميس خلال مباراة الفوز على بولندا 2-صفر والتي شهدت أيضاً استبدال لاعب الوسط فرنكي دي يونغ خوفاً من تفاقم اصابته.